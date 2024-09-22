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Через атаку рф по Харкову розпочато розслідування: удар був завданий бомбою ФАБ-250

Київ • УНН

 • 41683 перегляди

Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.

За фактом удару російських військ керованою авіабомбою по житловому будинку в Харкові, внаслідок якого постраждала 21 людина, включаючи дітей, відкрито кримінальне провадження,  пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою Харкова.

"Згідно з даними слідства, 21 вересня близько 23:00 російські збройні сили завдали чергового авіаудару по Харкову. Бомба вибухнула за кілька метрів від входу до 16-поверхового будинку в Шевченківському районі міста. Серед постраждалих троє неповнолітніх: 8-річна дівчинка та 17-річні хлопець і дівчина. Пошкоджені також сусідні багатоповерхові будинки та понад 25 автомобілів.

За попередніми даними, удар був завданий бомбою ФАБ-250 з модулем УМПК. Прокурори та слідчі поліції активно працюють над документуванням цього воєнного злочину, вчиненого російськими військовими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок удару по Харкову ввечері 21 вересня госпіталізовано вісім людей. 39-річна жінка перебуває у важкому стані.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
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