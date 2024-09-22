Из-за атаки рф по Харькову начато расследование: удар был нанесен бомбой ФАБ-250

По факту удара российских войск управляемой авиабомбой по жилому дому в Харькове, в результате которого пострадал 21 человек, включая детей, открыто уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство осуществляется Шевченковской окружной прокуратурой Харькова.

"Согласно данным следствия, 21 сентября около 23:00 российские вооруженные силы нанесли очередной авиаудар по Харькову. Бомба взорвалась в нескольких метрах от входа в 16-этажный дом в Шевченковском районе города. Среди пострадавших трое несовершеннолетних: 8-летняя девочка и 17-летние парень и девушка. Повреждены также соседние многоэтажные дома и более 25 автомобилей.

По предварительным данным, удар был нанесен бомбой ФАБ-250 с модулем УМПК. Прокуроры и следователи полиции активно работают над документированием этого военного преступления, совершенного российскими военными", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате удара по Харькову вечером 21 сентября госпитализированы восемь человек. 39-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.