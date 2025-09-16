Била та принижувала дітей у прямому ефірі: на Львівщині поліція провела перевірку щодо матері
На Львівщині поліція перевіряє 29-річну жінку, яка вчиняла домашнє насильство над трьома дітьми в прямому ефірі TikTok. Раніше вона вже притягувалася до відповідальності за домашнє насильство та невиконання батьківських обов'язків.
Публікацію з відео, де жінка в агресивній манері спілкується зі своїми дітьми, погрожуючи їм та вживаючи при цьому нецензурну лайку, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж
Встановлено, що у ролику фігурує 29-річна мешканка одного з сіл Шептицького району, яка виховує трьох дітей: 2015, 2018 та 2022 років народження.
Сьогодні, 16 вересня, ювенальні поліцейські Шептицького районного відділу поліції спільно з працівниками служби у справах дітей та Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради, а також медиків, представників органів місцевого самоврядування та Шептицької окружної прокуратури, провели комплексну перевірку умов проживання та стану дітей. За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення
У поліції зазначили, що раніше жінка вже притягалась до адміністративної відповідальності за ст.173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Контекст
У соцмережах поширювали відео, де жінка била та принижувала своїх дітей у у прямому ефірі в TikTok. Жінка кричала й ображала своїх дітей. Також вона знущалась з полеглих героїв та закликала не підтримувати українських військових.
Доповнення
У Ковелі чоловік бив свою дитину по голові. Дівчина, яка стала свідком інциденту, зробила зауваження батьку. Розповідаючи про інцидент у своєму Tik Tok, вона використовувала нецензурну лексику. Поліція на чоловіка склала адміністративні матеріали. На дівчину через нецензурну лексику також складено протокол.