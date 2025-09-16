Била та принижувала дітей у прямому ефірі: на Львівщині поліція провела перевірку щодо матері

На Львівщині поліція перевіряє 29-річну жінку, яка вчиняла домашнє насильство над трьома дітьми в прямому ефірі TikTok. Раніше вона вже притягувалася до відповідальності за домашнє насильство та невиконання батьківських обов'язків.