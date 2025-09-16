$41.230.05
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Била та принижувала дітей у прямому ефірі: на Львівщині поліція провела перевірку щодо матері

Київ • УНН

 • 262 перегляди

На Львівщині поліція перевіряє 29-річну жінку, яка вчиняла домашнє насильство над трьома дітьми в прямому ефірі TikTok. Раніше вона вже притягувалася до відповідальності за домашнє насильство та невиконання батьківських обов'язків.

Била та принижувала дітей у прямому ефірі: на Львівщині поліція провела перевірку щодо матері

На Львівщині поліцейські провели перевірку щодо матері, яка вчиняла домашнє насильство над своїми малолітніми дітьми у прямому ефірі в TikTok. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Львівської області.

Публікацію з відео, де жінка в агресивній манері спілкується зі своїми дітьми, погрожуючи їм та вживаючи при цьому нецензурну лайку, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж 

- інформує поліція.

Встановлено, що у ролику фігурує 29-річна мешканка одного з сіл Шептицького району, яка виховує трьох дітей: 2015, 2018 та 2022 років народження.

Сьогодні, 16 вересня, ювенальні поліцейські Шептицького районного відділу поліції спільно з працівниками служби у справах дітей та Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради, а також медиків, представників органів місцевого самоврядування та Шептицької окружної прокуратури, провели комплексну перевірку умов проживання та стану дітей.  За результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення 

- йдеться в повідомленні.  

У поліції зазначили, що раніше жінка вже притягалась до адміністративної відповідальності за ст.173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та за ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Контекст

У соцмережах поширювали відео, де жінка била та принижувала своїх дітей у у прямому ефірі в TikTok. Жінка кричала й ображала своїх дітей. Також вона знущалась з полеглих героїв та закликала не підтримувати українських військових.

Доповнення

У Ковелі чоловік бив свою дитину по голові. Дівчина, яка стала свідком інциденту, зробила зауваження батьку. Розповідаючи про інцидент у своєму Tik Tok, вона використовувала нецензурну лексику. Поліція на чоловіка склала адміністративні матеріали. На дівчину через  нецензурну лексику також складено протокол. 

Анна Мурашко

Україна