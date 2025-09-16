$41.230.05
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Избивала и унижала детей в прямом эфире: на Львовщине полиция провела проверку в отношении матери

Киев • УНН

 • 146 просмотра

На Львовщине полиция проверяет 29-летнюю женщину, которая совершала домашнее насилие над тремя детьми в прямом эфире TikTok. Ранее она уже привлекалась к ответственности за домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей.

Во Львовской области полицейские провели проверку в отношении матери, которая совершала домашнее насилие над своими малолетними детьми в прямом эфире в TikTok. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Львовской области.

Публикацию с видео, где женщина в агрессивной манере общается со своими детьми, угрожая им и употребляя при этом нецензурную брань, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей 

- информирует полиция.

Установлено, что в ролике фигурирует 29-летняя жительница одного из сел Шептицкого района, которая воспитывает троих детей: 2015, 2018 и 2022 годов рождения.

Сегодня, 16 сентября, ювенальные полицейские Шептицкого районного отдела полиции совместно с работниками службы по делам детей и Центра предоставления социальных услуг Сокальского городского совета, а также медиков, представителей органов местного самоуправления и Шептицкой окружной прокуратуры, провели комплексную проверку условий проживания и состояния детей.  По результатам проверки будут приняты соответствующие решения 

- говорится в сообщении.  

В полиции отметили, что ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст.173-2 (Совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях и по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Контекст

В соцсетях распространяли видео, где женщина избивала и унижала своих детей в прямом эфире в TikTok. Женщина кричала и оскорбляла своих детей. Также она издевалась над павшими героями и призывала не поддерживать украинских военных.

Дополнение

В Ковеле мужчина бил своего ребенка по голове. Девушка, ставшая свидетелем инцидента, сделала замечание отцу. Рассказывая об инциденте в своем Tik Tok, она использовала нецензурную лексику. Полиция на мужчину составила административные материалы. На девушку из-за  нецензурной лексики также составлен протокол. 

Анна Мурашко

