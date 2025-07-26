На Волині блогерка заступилась за хлопчика, якого батько бив по голові у кафе: поліція на обох склала протоколи

У Ковелі чоловік бив свою дитину по голові. Дівчина, яка стала свідком інциденту, зробила зауваження батьку. Розповідаючи про інцидент у своєму Tik Tok, вона використовувала нецензурну лексику. Поліція на чоловіка склала адміністративні матеріали. На дівчину через нецензурну лексику також складено протокол. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Волинської області, передає УНН.

Поліцейські встановили обставини інциденту, який набув резонансу в соцмережах. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій блогерка розповідає, що стала свідком того, як чоловік наносив удари дитині по голові в одному з кафе у Ковелі - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Працівники поліції оперативно встановили всіх учасників події та опитали їх.

На чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення - інформує поліція.

Також на громадянку, яка у своєму відео вживала нецензурну лексику, складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зазначаємо, що чоловік, фігурант події, не є працівником поліції та не має жодного відношення до правоохоронних органів - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Tik Tok Софія Варчин розповіла, що стала свідком того, як батько при матері бив по голові свою дитину. Дівчина попереджала, що чоловіка, що викличе поліцію, на що він заявив, що нібито сам працює в поліції.

Дівчина у своєму відео висловлювалася нецензурною лексикою описуючи ситуацію.

Після розголосу нею інциденту, як розповіла дівчина її запросили до поліції, щоб вона написала заяву щодо чоловіка який бив дитину. Також поліцейський Коваля зробив їй зауваження через нецензурну лексику та запропонував записати відео на фоні поліції, що вона не буде матюкатися.

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