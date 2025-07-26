На Волыни блогерша заступилась за мальчика, которого отец бил по голове в кафе: полиция на обоих составила протоколы

В Ковеле мужчина бил своего ребенка по голове. Девушка, ставшая свидетелем инцидента, сделала замечание отцу. Рассказывая об инциденте в своем Tik Tok, она использовала нецензурную лексику. Полиция на мужчину составила административные материалы. На девушку из-за нецензурной лексики также составлен протокол. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области, передает УНН.

Полицейские установили обстоятельства инцидента, который получил резонанс в соцсетях. Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию, в которой блогерша рассказывает, что стала свидетелем того, как мужчина наносил удары ребенку по голове в одном из кафе в Ковеле. - говорится в сообщении.

По указанному факту информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сотрудники полиции оперативно установили всех участников происшествия и опросили их.

На мужчину составлены административные материалы по ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия) и ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. - информирует полиция.

Также на гражданку, которая в своем видео употребляла нецензурную лексику, составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечаем, что мужчина, фигурант происшествия, не является сотрудником полиции и не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. - говорится в сообщении.

Дополнение

В Tik Tok София Варчин рассказала, что стала свидетелем того, как отец при матери бил по голове своего ребенка. Девушка предупреждала, что вызовет полицию, на что он заявил, что якобы сам работает в полиции.

Девушка в своем видео выражалась нецензурной лексикой, описывая ситуацию.

После огласки ею инцидента, как рассказала девушка, ее пригласили в полицию, чтобы она написала заявление относительно мужчины, который бил ребенка. Также полицейский Ковеля сделал ей замечание из-за нецензурной лексики и предложил записать видео на фоне полиции, что она не будет материться.

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