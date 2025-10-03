Бургас та інші курорти Болгарії пішли під воду після сильних дощів: оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
Через сильні зливи та повені курортні регіони Бургас, Еленіте, Несебр, Сонячний Берег та Приморськ опинилися під водою. Влада оголосила частковий надзвичайний стан, закрила школи та проводить евакуацію жителів і туристів.
У курортному регіоні Бургас, Болгарія, через сильні зливи та повені сильно погіршилась ситуація. Еленіте, Несебр, Сонячний Берег та Приморськ опинилися під водою, триває евакуація жителів і туристів. Місцева влада оголосила частковий надзвичайний стан і закрила школи, пише УНН із посиланням на Dir.
Еленіте
У курортному селищі Еленіте триває евакуація, а також оголошено евакуацію через розлив річки. Понад 10 пожежних бригад перебувають на місці. Туди також прибув губернатор області.
Місцева влада розслідує повідомлення про автомобіль з двома дорослими, який затягло в море
Він також додав, що "ситуація надзвичайно складна".
Інформацію про жертви не можемо підтвердити
Несебр, Сонячний Берег та Приморсько також опинилися під водою через зливові дощі.
Бургаський регіональний уряд направив запит до військово-морської бази Атія щодо мобілізації сил, включаючи човни та водолази, для сприяння діям щодо контролю над ситуацією в курортному селищі Еленіте
Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби з Несебра, одну команду пожежної служби з Поморіє, водолазів, спеціалізовану амфібію, зокрема з Варни
Трохи раніше, за розпорядженням мера Дімітра Ніколова, на території муніципалітету Бургас було запроваджено частковий надзвичайний стан, підкреслює видання.
Царево
Як вказано, за останні 12 годин у дачній зоні Черниць випало понад 249 л/кв.м опадів. У селі Ізгрев випало понад 410 л/кв.м опадів, у місті Царево - 225 л/кв.м, що призвело до затоплення будинків, пошкодження доріг та зруйнування мостів.
У Царево та навколишніх районах через сильні дощі також оголошено надзвичайний стан. Три бригади жандармерії Бургаса допомагають місцевій владі контролювати ситуацію. Одна з команд чергує біля кемпінгу "Нестинарка", щоб перекрити рух на затоплених ділянках, інша - біля мосту в "Арап’ї".
Громадян закликають дотримуватися вказівок правоохоронців та утримуватися від поїздок у постраждалі райони.
Немає жодного будинку, який би не був затоплений. Абсолютна катастрофа. З часу попередньої повені не вжито жодних заходів. Цього разу все набагато гірше
У Несебрі закрили школи
Муніципалітет Несебра оголосив вихідний день для школярів та призупинив рух громадського транспорту
У Бургасі скликано штаб з надзвичайних ситуацій, громадян закликають залишатися вдома та виходити лише у разі крайньої потреби. Через загострення погодних умов муніципалітет оголосив шкільні канікули у чотирьох навчальних закладах, де раніше було введено частковий надзвичайний стан.
Йдеться про початкову школу "Христо Ботев" у районі "Перемога", професійно-технічний ліцей комп’ютерного моделювання та інновацій, початкову школу "Найден Геров" у комплексі "Меден Рудник", а також профільну гімназію романських мов "Г. С. Раковський" у центрі Бургаса.
Раніше УНН писав, що в Одесі внаслідок негоди загинуло 9 осіб, включаючи дитину. Рятувальники врятували 362 особи та евакуювали 227 транспортних засобів. Двомісячна норма опадів за сім годин спричинила підтоплення та пошкодження інфраструктури.