16:00 • 14213 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 21419 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 32337 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 33039 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 22522 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 37461 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 31351 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20251 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20174 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16515 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бургас та інші курорти Болгарії пішли під воду після сильних дощів:  оголошено надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Через сильні зливи та повені курортні регіони Бургас, Еленіте, Несебр, Сонячний Берег та Приморськ опинилися під водою. Влада оголосила частковий надзвичайний стан, закрила школи та проводить евакуацію жителів і туристів.

Бургас та інші курорти Болгарії пішли під воду після сильних дощів:  оголошено надзвичайний стан

У курортному регіоні Бургас, Болгарія, через сильні зливи та повені сильно погіршилась ситуація. Еленіте, Несебр, Сонячний Берег та Приморськ опинилися під водою, триває евакуація жителів і туристів. Місцева влада оголосила частковий надзвичайний стан і закрила школи, пише УНН із посиланням на Dir.

Еленіте

У курортному селищі Еленіте триває евакуація, а також оголошено евакуацію через розлив річки. Понад 10 пожежних бригад перебувають на місці. Туди також прибув губернатор області.

Місцева влада розслідує повідомлення про автомобіль з двома дорослими, який затягло в море 

- повідомив мер муніципалітету Светий Влас Іван Ніколов.

Він також додав, що "ситуація надзвичайно складна".

Інформацію про жертви не можемо підтвердити 

- повідомила регіональна влада.

Несебр, Сонячний Берег та Приморсько також опинилися під водою через зливові дощі.

Бургаський регіональний уряд направив запит до військово-морської бази Атія щодо мобілізації сил, включаючи човни та водолази, для сприяння діям щодо контролю над ситуацією в курортному селищі Еленіте 

- повідомив БТА пресцентру уряду.

Внаслідок сильної зливи утворюється хвиля, яка йде з Еленіте та призводить до затоплення всіх готелів та будівель. Надійшли сигнали про автомобілі та будівлі під водою, а також про людей, які потрапили в біду. Негайно було направлено дві команди пожежної служби з Несебра, одну команду пожежної служби з Поморіє, водолазів, спеціалізовану амфібію, зокрема з Варни 

– повідомили в МВС.

Трохи раніше, за розпорядженням мера Дімітра Ніколова, на території муніципалітету Бургас було запроваджено частковий надзвичайний стан, підкреслює видання.

Царево

Як вказано, за останні 12 годин у дачній зоні Черниць випало понад 249 л/кв.м опадів. У селі Ізгрев випало понад 410 л/кв.м опадів, у місті Царево - 225 л/кв.м, що призвело до затоплення будинків, пошкодження доріг та зруйнування мостів.

У Царево та навколишніх районах через сильні дощі також оголошено надзвичайний стан. Три бригади жандармерії Бургаса допомагають місцевій владі контролювати ситуацію. Одна з команд чергує біля кемпінгу "Нестинарка", щоб перекрити рух на затоплених ділянках, інша - біля мосту в "Арап’ї".

Громадян закликають дотримуватися вказівок правоохоронців та утримуватися від поїздок у постраждалі райони.

Немає жодного будинку, який би не був затоплений. Абсолютна катастрофа. З часу попередньої повені не вжито жодних заходів. Цього разу все набагато гірше 

– розповів bTV мешканець Царева. 

У Несебрі закрили школи

Муніципалітет Несебра оголосив вихідний день для школярів та призупинив рух громадського транспорту 

- повідомив пресцентр приморського муніципалітету.

У Бургасі скликано штаб з надзвичайних ситуацій, громадян закликають залишатися вдома та виходити лише у разі крайньої потреби. Через загострення погодних умов муніципалітет оголосив шкільні канікули у чотирьох навчальних закладах, де раніше було введено частковий надзвичайний стан.

Йдеться про початкову школу "Христо Ботев" у районі "Перемога", професійно-технічний ліцей комп’ютерного моделювання та інновацій, початкову школу "Найден Геров" у комплексі "Меден Рудник", а також профільну гімназію романських мов "Г. С. Раковський" у центрі Бургаса.

Раніше УНН писав, що в Одесі внаслідок негоди загинуло 9 осіб, включаючи дитину. Рятувальники врятували 362 особи та евакуювали 227 транспортних засобів. Двомісячна норма опадів за сім годин спричинила підтоплення та пошкодження інфраструктури.

Альона Уткіна

Новини Світу
Дощі в Україні
Болгарія
Одеса