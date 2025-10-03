Бургас и другие курорты Болгарии ушли под воду после сильных дождей: объявлено чрезвычайное положение

$41.280.05
48.500.13
ukenru
16:00 • 13728 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
14:35 • 20739 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 31558 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 32333 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 22199 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 37004 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 31259 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20219 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20158 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16498 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.4м/с
70%
755мм
Популярные новости
Строительство моста через Тису между Украиной и Румынией достигло почти 90% готовностиPhoto3 октября, 12:20 • 13131 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 26464 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 18857 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 6820 просмотра
"Шесть минут": Бессент кричал на Свириденко во время обсуждения соглашения по полезным ископаемым в феврале - СМИ17:22 • 5890 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 18925 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 26547 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 31557 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 32332 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 37003 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Донецкая область
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса17:13 • 6936 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo16:00 • 13727 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 27762 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 31158 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 74117 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
СВИФТ
ТикТок
Facebook
Instagram

Бургас и другие курорты Болгарии ушли под воду после сильных дождей: объявлено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 798 просмотра

Из-за сильных ливней и наводнений курортные регионы Бургас, Елените, Несебр, Солнечный Берег и Приморск оказались под водой. Власти объявили частичное чрезвычайное положение, закрыли школы и проводят эвакуацию жителей и туристов.

Бургас и другие курорты Болгарии ушли под воду после сильных дождей: объявлено чрезвычайное положение

В курортном регионе Бургас, Болгария, из-за сильных ливней и наводнений сильно ухудшилась ситуация. Елените, Несебр, Солнечный Берег и Приморско оказались под водой, продолжается эвакуация жителей и туристов. Местные власти объявили частичное чрезвычайное положение и закрыли школы, пишет УНН со ссылкой на Dir.

Елените

В курортном поселке Елените продолжается эвакуация, а также объявлена эвакуация из-за разлива реки. Более 10 пожарных бригад находятся на месте. Туда также прибыл губернатор области.

Местные власти расследуют сообщения об автомобиле с двумя взрослыми, который затянуло в море 

- сообщил мэр муниципалитета Светий Влас Иван Николов.

Он также добавил, что "ситуация чрезвычайно сложная".

Информацию о жертвах не можем подтвердить 

- сообщили региональные власти.

Несебр, Солнечный Берег и Приморско также оказались под водой из-за ливневых дождей.

Бургасское региональное правительство направило запрос на военно-морскую базу Атия о мобилизации сил, включая лодки и водолазов, для содействия действиям по контролю над ситуацией в курортном поселке Елените 

- сообщил БТА пресс-центр правительства.

В результате сильного ливня образуется волна, которая идет из Елените и приводит к затоплению всех отелей и зданий. Поступили сигналы об автомобилях и зданиях под водой, а также о людях, попавших в беду. Немедленно были направлены две команды пожарной службы из Несебра, одна команда пожарной службы из Поморие, водолазы, специализированная амфибия, в частности из Варны 

– сообщили в МВД.

Чуть ранее, по распоряжению мэра Димитра Николова, на территории муниципалитета Бургас было введено частичное чрезвычайное положение, подчеркивает издание.

Царево

Как указано, за последние 12 часов в дачной зоне Черниц выпало более 249 л/кв.м осадков. В селе Изгрев выпало более 410 л/кв.м осадков, в городе Царево - 225 л/кв.м, что привело к затоплению домов, повреждению дорог и разрушению мостов.

В Царево и окрестных районах из-за сильных дождей также объявлено чрезвычайное положение. Три бригады жандармерии Бургаса помогают местным властям контролировать ситуацию. Одна из команд дежурит у кемпинга "Нестинарка", чтобы перекрыть движение на затопленных участках, другая - у моста в "Арапье".

Граждан призывают соблюдать указания правоохранителей и воздерживаться от поездок в пострадавшие районы.

Нет ни одного дома, который бы не был затоплен. Абсолютная катастрофа. Со времени предыдущего наводнения не принято никаких мер. На этот раз все намного хуже 

– рассказал bTV житель Царева. 

В Несебре закрыли школы

Муниципалитет Несебра объявил выходной день для школьников и приостановил движение общественного транспорта 

- сообщил пресс-центр приморского муниципалитета.

В Бургасе созван штаб по чрезвычайным ситуациям, граждан призывают оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Из-за обострения погодных условий муниципалитет объявил школьные каникулы в четырех учебных заведениях, где ранее было введено частичное чрезвычайное положение.

Речь идет о начальной школе "Христо Ботев" в районе "Победа", профессионально-техническом лицее компьютерного моделирования и инноваций, начальной школе "Найден Геров" в комплексе "Меден Рудник", а также профильной гимназии романских языков "Г. С. Раковски" в центре Бургаса.

Ранее УНН писал, что в Одессе в результате непогоды погибло 9 человек, включая ребенка. Спасатели спасли 362 человека и эвакуировали 227 транспортных средств. Двухмесячная норма осадков за семь часов вызвала подтопления и повреждения инфраструктуры.

Алена Уткина

Новости Мира
Дожди в Украине
Болгария
Одесса