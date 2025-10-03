Бургас и другие курорты Болгарии ушли под воду после сильных дождей: объявлено чрезвычайное положение

В курортном регионе Бургас, Болгария, из-за сильных ливней и наводнений сильно ухудшилась ситуация. Елените, Несебр, Солнечный Берег и Приморско оказались под водой, продолжается эвакуация жителей и туристов. Местные власти объявили частичное чрезвычайное положение и закрыли школы, пишет УНН со ссылкой на Dir.

Елените

В курортном поселке Елените продолжается эвакуация, а также объявлена эвакуация из-за разлива реки. Более 10 пожарных бригад находятся на месте. Туда также прибыл губернатор области.

Местные власти расследуют сообщения об автомобиле с двумя взрослыми, который затянуло в море - сообщил мэр муниципалитета Светий Влас Иван Николов.

Он также добавил, что "ситуация чрезвычайно сложная".

Информацию о жертвах не можем подтвердить - сообщили региональные власти.

Несебр, Солнечный Берег и Приморско также оказались под водой из-за ливневых дождей.

Бургасское региональное правительство направило запрос на военно-морскую базу Атия о мобилизации сил, включая лодки и водолазов, для содействия действиям по контролю над ситуацией в курортном поселке Елените - сообщил БТА пресс-центр правительства.

В результате сильного ливня образуется волна, которая идет из Елените и приводит к затоплению всех отелей и зданий. Поступили сигналы об автомобилях и зданиях под водой, а также о людях, попавших в беду. Немедленно были направлены две команды пожарной службы из Несебра, одна команда пожарной службы из Поморие, водолазы, специализированная амфибия, в частности из Варны – сообщили в МВД.

Чуть ранее, по распоряжению мэра Димитра Николова, на территории муниципалитета Бургас было введено частичное чрезвычайное положение, подчеркивает издание.

Царево

Как указано, за последние 12 часов в дачной зоне Черниц выпало более 249 л/кв.м осадков. В селе Изгрев выпало более 410 л/кв.м осадков, в городе Царево - 225 л/кв.м, что привело к затоплению домов, повреждению дорог и разрушению мостов.

В Царево и окрестных районах из-за сильных дождей также объявлено чрезвычайное положение. Три бригады жандармерии Бургаса помогают местным властям контролировать ситуацию. Одна из команд дежурит у кемпинга "Нестинарка", чтобы перекрыть движение на затопленных участках, другая - у моста в "Арапье".

Граждан призывают соблюдать указания правоохранителей и воздерживаться от поездок в пострадавшие районы.

Нет ни одного дома, который бы не был затоплен. Абсолютная катастрофа. Со времени предыдущего наводнения не принято никаких мер. На этот раз все намного хуже – рассказал bTV житель Царева.

В Несебре закрыли школы

Муниципалитет Несебра объявил выходной день для школьников и приостановил движение общественного транспорта - сообщил пресс-центр приморского муниципалитета.

В Бургасе созван штаб по чрезвычайным ситуациям, граждан призывают оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости. Из-за обострения погодных условий муниципалитет объявил школьные каникулы в четырех учебных заведениях, где ранее было введено частичное чрезвычайное положение.

Речь идет о начальной школе "Христо Ботев" в районе "Победа", профессионально-техническом лицее компьютерного моделирования и инноваций, начальной школе "Найден Геров" в комплексе "Меден Рудник", а также профильной гимназии романских языков "Г. С. Раковски" в центре Бургаса.

Ранее УНН писал, что в Одессе в результате непогоды погибло 9 человек, включая ребенка. Спасатели спасли 362 человека и эвакуировали 227 транспортных средств. Двухмесячная норма осадков за семь часов вызвала подтопления и повреждения инфраструктуры.