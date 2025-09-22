Була загроза примусового призову до армії рф: ще двох українських підлітків врятували із окупації
Київ • УНН
Двох 18-річних підлітків врятовано з тимчасово окупованих територій. Вони відмовилися вступати до російських університетів та отримали повістки до армії рф.
Україні вдалося врятувати з окупації 18-річних підлітків. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів
За словами глави ОП, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано.
Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії рф на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками... Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя
