Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 15750 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 25100 перегляди
22 вересня, 09:32 • 41832 перегляди
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 43047 перегляди
22 вересня, 05:49 • 25366 перегляди
22 вересня, 05:30 • 42807 перегляди
21 вересня, 20:36 • 23765 перегляди
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34290 перегляди
21 вересня, 07:39 • 48096 перегляди
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"22 вересня, 08:22 • 4092 перегляди
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язкуPhoto22 вересня, 10:21 • 16723 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США10:56 • 11830 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto11:26 • 23703 перегляди
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск11:27 • 16807 перегляди
Була загроза примусового призову до армії рф: ще двох українських підлітків врятували із окупації

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Двох 18-річних підлітків врятовано з тимчасово окупованих територій. Вони відмовилися вступати до російських університетів та отримали повістки до армії рф.

Була загроза примусового призову до армії рф: ще двох українських підлітків врятували із окупації

Україні вдалося врятувати з окупації 18-річних підлітків. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Ще двох 18-річних підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Обидва хлопці після школи відмовилися вступати до російських університетів попри тиск з боку окупантів 

- повідомив Єрмак.

За словами глави ОП, хлопці хотіли виїхати на підконтрольну територію України, проте це було ризиковано.

Одного дня їм вручили повістки, і з’явилася реальна загроза примусового призову до армії рф на війну проти України. Це стало точкою неповернення: хлопці наважилися на небезпечний виїзд і сьогодні вже у безпеці. Обидва мріють вивчитися у морській академії та стати моряками... Зараз вони отримують усю необхідну допомогу з відновленням документів, а також психологічну підтримку та супровід, щоб почати новий етап життя 

- додав Єрмак.

Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації09.09.25, 11:30 • 4215 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна