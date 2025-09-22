$41.250.00
12:19 • 10096 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53 • 16027 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25 • 25423 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 42150 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 43319 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 25482 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 43010 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 23815 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34335 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 48127 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Была угроза принудительного призыва в армию рф: еще двух украинских подростков спасли из оккупации

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Двое 18-летних подростков спасены с временно оккупированных территорий. Они отказались поступать в российские университеты и получили повестки в армию рф.

Была угроза принудительного призыва в армию рф: еще двух украинских подростков спасли из оккупации

Украине удалось спасти из оккупации 18-летних подростков. Оба мечтают выучиться в морской академии и стать моряками. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Еще двух 18-летних подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Оба парня после школы отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление со стороны оккупантов.

- сообщил Ермак.

По словам главы ОП, ребята хотели выехать на подконтрольную территорию Украины, однако это было рискованно.

Однажды им вручили повестки, и появилась реальная угроза принудительного призыва в армию РФ на войну против Украины. Это стало точкой невозврата: ребята решились на опасный выезд и сегодня уже в безопасности. Оба мечтают выучиться в морской академии и стать моряками... Сейчас они получают всю необходимую помощь с восстановлением документов, а также психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап жизни.

- добавил Ермак.

Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации09.09.25, 11:30 • 4215 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина