Была угроза принудительного призыва в армию рф: еще двух украинских подростков спасли из оккупации

Украине удалось спасти из оккупации 18-летних подростков. Оба мечтают выучиться в морской академии и стать моряками. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Еще двух 18-летних подростков удалось спасти с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Оба парня после школы отказались поступать в российские университеты, несмотря на давление со стороны оккупантов.

По словам главы ОП, ребята хотели выехать на подконтрольную территорию Украины, однако это было рискованно.

Однажды им вручили повестки, и появилась реальная угроза принудительного призыва в армию РФ на войну против Украины. Это стало точкой невозврата: ребята решились на опасный выезд и сегодня уже в безопасности. Оба мечтают выучиться в морской академии и стать моряками... Сейчас они получают всю необходимую помощь с восстановлением документов, а также психологическую поддержку и сопровождение, чтобы начать новый этап жизни.