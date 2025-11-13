$42.040.02
Будинок дитинства Трампа продають за $2,3 млн

Київ • УНН

 • 2192 перегляди

Будинок дитинства президента США Дональда Трампа в Квінсі виставлено на продаж за 2,3 мільйона доларів. Забудовник Томмі Лін придбав його за 835 000 доларів у березні 2025 року та провів масштабну реконструкцію.

Будинок дитинства президента США Дональда Трампа у Квінсі в США виставлено на продаж за 2,3 мільйона доларів після капітального ремонту, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Більш ніж за 385 км від Білого дому "розташоване чарівне житло у стилі Тюдорів, яке може похвалитися величезною політичною спадщиною: колись вона слугувала місцем дитинства самого президента США Дональда Трампа", пише видання.

Цей мальовничий будинок, як зазначається, був збудований батьком Трампа, забудовником Фредом Трампом, у 1940 році і служив основною резиденцією сім'ї доти, доки майбутньому президенту не виповнилося 4 роки.

Попри вражаючу спадщину, в останні роки будинок занепав, пише видання. Згідно з повідомленнями, коли будинок було виставлено на продаж у 2019 році, його захопили дикі кішки.

У результаті в березні 2025 року будинок продали з великою знижкою, коли забудовник Томмі Лін придбав його всього за 835 000 доларів.

Потім Лін почав масштабну реконструкцію будинку, щоб зробити його "знову великим", залишивши внутрішній простір практично невпізнанним лише за кілька місяців, перш ніж виставити його на продаж 7 листопада за 2,3 мільйона доларів, що майже втричі перевищує ціну, сплачену ним раніше цього року.

Явною ознакою суспільного інтересу до цього будинку стало те, що він швидко очолив список найпопулярніших будинків тижня, спричинивши ажіотажний інтерес серед покупців, зазначає видання.

Юлія Шрамко

