Дом детства Трампа продают за $2,3 млн
Киев • УНН
Дом детства президента США Дональда Трампа в Квинсе выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов. Застройщик Томми Лин приобрел его за 835 000 долларов в марте 2025 года и провел масштабную реконструкцию.
Дом детства президента США Дональда Трампа в Квинсе в США выставлен на продажу за 2,3 миллиона долларов после капитального ремонта, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.
Детали
Более чем в 385 км от Белого дома "расположено очаровательное жилище в стиле Тюдоров, которое может похвастаться огромным политическим наследием: когда-то оно служило местом детства самого президента США Дональда Трампа", пишет издание.
Этот живописный дом, как отмечается, был построен отцом Трампа, застройщиком Фредом Трампом, в 1940 году и служил основной резиденцией семьи до тех пор, пока будущему президенту не исполнилось 4 года.
Несмотря на впечатляющее наследие, в последние годы дом пришел в упадок, пишет издание. Согласно сообщениям, когда дом был выставлен на продажу в 2019 году, его захватили дикие кошки.
В результате в марте 2025 года дом продали с большой скидкой, когда застройщик Томми Лин приобрел его всего за 835 000 долларов.
Затем Лин начал масштабную реконструкцию дома, чтобы сделать его "снова великим", оставив внутреннее пространство практически неузнаваемым всего за несколько месяцев, прежде чем выставить его на продажу 7 ноября за 2,3 миллиона долларов, что почти втрое превышает цену, уплаченную им ранее в этом году.
Явным признаком общественного интереса к этому дому стало то, что он быстро возглавил список самых популярных домов недели, вызвав ажиотажный интерес среди покупателей, отмечает издание.
