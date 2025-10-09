Будуть висновки щодо керівників: Зеленський пригрозив звільненнями на місцях через затримки з відновленням після російських ударів

$41.400.09
48.140.04
ukenru
17:32 • 4796 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
14:03 • 15520 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 24037 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 42301 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 43454 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 25707 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 21735 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 37684 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17306 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 16034 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Офіс Генпрокурора дав роз’яснення щодо обшуків, проведених НАБУ у двох прокурорів 9 жовтня, 10:45 • 6680 перегляди
В Україні з 1 листопада запустять нову систему дозволів на міжнародні перевезення вантажів - МінрозвиткуPhoto9 жовтня, 11:44 • 3920 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29113 перегляди
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає14:43 • 3592 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині15:43 • 8890 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29168 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 42304 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 43454 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 37685 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 70048 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сектор Газа
Єгипет
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 29152 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 17434 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 32124 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 48968 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 62745 перегляди
Актуальне
The Guardian
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Будуть висновки щодо керівників: Зеленський пригрозив звільненнями на місцях через затримки з відновленням після російських ударів

Київ • УНН

 • 1458 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівники громад та областей, які не виконуватимуть внутрішню роботу після російських ударів, зіткнуться з висновками. Він провів нараду щодо підготовки до зими та відновлення енергетичної інфраструктури.

Будуть висновки щодо керівників: Зеленський пригрозив звільненнями на місцях через затримки з відновленням після російських ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей доведеться всім виконувати після російських ударів. Якщо ні, то будуть висновки щодо керівників. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Президент сьогодні провів нараду з прем’єр-міністром, міністром енергетики, керівником НАК "Нафтогазу" щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також відновлення в областях після російських ударів.

Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені. Ми будемо протидіяти. Протидіємо. І важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили, з ким контактувати й що саме має бути досягнуте найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому північні регіони, а саме - Сумська і Чернігівська області - опинились в епіцентрі російських атак по енергетиці.

Павло Башинський

Політика
Електроенергія
Сумська область
Нафтогаз України
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна