Будуть висновки щодо керівників: Зеленський пригрозив звільненнями на місцях через затримки з відновленням після російських ударів
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що керівники громад та областей, які не виконуватимуть внутрішню роботу після російських ударів, зіткнуться з висновками. Він провів нараду щодо підготовки до зими та відновлення енергетичної інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей доведеться всім виконувати після російських ударів. Якщо ні, то будуть висновки щодо керівників. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Президент сьогодні провів нараду з прем’єр-міністром, міністром енергетики, керівником НАК "Нафтогазу" щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також відновлення в областях після російських ударів.
Фактично щоранку нові завдання для наших енергетиків, для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються, саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян – головні мішені. Ми будемо протидіяти. Протидіємо. І важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили, з ким контактувати й що саме має бути досягнуте найближчими тижнями. Внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки щодо керівників
