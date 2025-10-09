Будут выводы по руководителям: Зеленский пригрозил увольнениями на местах из-за задержек с восстановлением после российских ударов
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что руководители общин и областей, которые не будут выполнять внутреннюю работу после российских ударов, столкнутся с выводами. Он провел совещание по подготовке к зиме и восстановлению энергетической инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей придется всем выполнять после российских ударов. Если нет, то будут выводы в отношении руководителей. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Президент сегодня провел совещание с премьер-министром, министром энергетики, руководителем НАК "Нафтогаза" по главным вопросам нашей подготовки к зиме, а также восстановления в областях после российских ударов.
Фактически каждое утро новые задачи для наших энергетиков, для ремонтных бригад. Российские удары не прекращаются, именно гражданская инфраструктура, энергетическая инфраструктура для россиян – главные мишени. Мы будем противодействовать. Противодействуем. И важно, что партнеры готовы нам помогать. Определили, с кем контактировать и что именно должно быть достигнуто в ближайшие недели. Внутреннюю работу на уровне громад, на уровне областей тоже придется всем выполнять. Иначе будут выводы в отношении руководителей
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему северные регионы, а именно - Сумская и Черниговская области - оказались в эпицентре российских атак по энергетике.