" Кольори хоробрості": будівлі Єврокомісії у Брюсселі засяяли кольорами українського прапора

Увечері 23 серпня будівлі Єврокомісії у Брюсселі підсвітили у кольори українського прапора на знак підтримки України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає УНН.

Деталі

Президентка Єврокомісії наголосила, що український прапор є символом мужності України та її непохитної віри в краще майбутнє.

Цього вечора наші будівлі сяють кольорами хоробрості. ... Майбутнє вільної та незалежної України всередині нашого Союзу. Слава Україні! - написала вона.

У Єврокомісії відзначили, що освітлення будівель у національні кольори стало не лише актом солідарності з українським народом, а й нагадуванням про стратегічний курс України на членство в ЄС.

Нагадаємо

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, який передбачає рекордні видатки у сумі близько 2 трильйони євро, з яких 100 млрд планувалося надати Україні на підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

