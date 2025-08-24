$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 32431 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 34308 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 33466 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 21396 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 45235 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31980 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31017 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25621 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25024 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14097 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
" Кольори хоробрості": будівлі Єврокомісії у Брюсселі засяяли кольорами українського прапора

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Будівлі Єврокомісії у Брюсселі підсвітили у кольори українського прапора 23 серпня. Це стало символом солідарності та нагадуванням про стратегічний курс України на членство в ЄС.

" Кольори хоробрості": будівлі Єврокомісії у Брюсселі засяяли кольорами українського прапора

Увечері 23 серпня будівлі Єврокомісії у Брюсселі підсвітили у кольори українського прапора на знак підтримки України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, передає УНН.

Деталі

Президентка Єврокомісії наголосила, що український прапор є символом мужності України та її непохитної віри в краще майбутнє.

Цього вечора наші будівлі сяють кольорами хоробрості. ... Майбутнє вільної та незалежної України всередині нашого Союзу. Слава Україні!

- написала вона.

У Єврокомісії відзначили, що освітлення будівель у національні кольори стало не лише актом солідарності з українським народом, а й нагадуванням про стратегічний курс України на членство в ЄС.

Нагадаємо

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки, який передбачає рекордні видатки у сумі близько 2 трильйони євро, з яких 100 млрд планувалося надати Україні на підтримку відновлення та шляху до членства в ЄС.

Вероніка Марченко

Політика
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляєн
Україна