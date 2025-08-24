Здания Еврокомиссии в Брюсселе засияли цветами украинского флага в знак солидарности

Вечером 23 августа здания Еврокомиссии в Брюсселе были подсвечены в цвета украинского флага в знак поддержки Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что украинский флаг является символом мужества и несокрушимости народа, который уже более двух лет противостоит полномасштабной агрессии России.

Будущее свободной и независимой Украины внутри нашего Союза. Слава Украине! - подчеркнула она.

В Еврокомиссии отметили, что освещение зданий в национальные цвета стало не только актом солидарности с украинским народом, но и напоминанием о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС.

Напомним

Европейская комиссия представила свое предложение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, который предусматривает рекордные расходы в сумме около 2 триллионов евро, из которых 100 млрд планировалось предоставить Украине на поддержку восстановления и пути к членству в ЕС.

