Здания Еврокомиссии в Брюсселе засияли цветами украинского флага в знак солидарности

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 32743 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 34682 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 33762 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 21568 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 45470 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32026 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31108 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25637 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25034 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14102 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
68%
746мм
Популярные новости
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии23 августа, 15:16 • 8866 просмотра
В ОП заявили, что наработка гарантий безопасности сейчас идет по двум трекам23 августа, 15:44 • 7802 просмотра
Экс-директора черкасской поликлиники подозревают в растрате 2,5 млн грн городского бюджета23 августа, 16:04 • 4434 просмотра
Более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации из двух областей Украины23 августа, 16:26 • 9176 просмотра
В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23 августа, 16:35 • 5792 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 32743 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 26207 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 33762 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 28785 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 45471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 31109 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 19823 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21568 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24174 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31546 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
Нефть
КАБ-250
ATACMS

Здания Еврокомиссии в Брюсселе засияли цветами украинского флага в знак солидарности

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Здания Еврокомиссии в Брюсселе подсветили в цвета украинского флага 23 августа. Это стало символом солидарности и напоминанием о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС.

Здания Еврокомиссии в Брюсселе засияли цветами украинского флага в знак солидарности

Вечером 23 августа здания Еврокомиссии в Брюсселе были подсвечены в цвета украинского флага в знак поддержки Украины. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

Детали

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что украинский флаг является символом мужества и несокрушимости народа, который уже более двух лет противостоит полномасштабной агрессии России.

Будущее свободной и независимой Украины внутри нашего Союза. Слава Украине!

- подчеркнула она.

В Еврокомиссии отметили, что освещение зданий в национальные цвета стало не только актом солидарности с украинским народом, но и напоминанием о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС.

Напомним

Европейская комиссия представила свое предложение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, который предусматривает рекордные расходы в сумме около 2 триллионов евро, из которых 100 млрд планировалось предоставить Украине на поддержку восстановления и пути к членству в ЕС.

Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине12.08.25, 08:29 • 24746 просмотров

Вероника Марченко

Политика
Европейская комиссия
Европейский Союз
Брюссель
Урсула фон дер Ляйен
Украина