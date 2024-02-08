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Буде важка боротьба в нашій групі: Ребров про результати жеребкування Ліги націй-2024/2025

Буде важка боротьба в нашій групі: Ребров про результати жеребкування Ліги націй-2024/2025

Київ • УНН

 • 30250 перегляди

За результатами жеребкування збірна України змагатиметься з Чехією, Албанією та Грузією у Лізі В Ліги націй УЄФА 2024/2025 років.

Головний тренер національної збірної України та віце-президент УАФ Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування Ліги націй-2024/2025, згідно з якими команда синьо-жовтих змагатиметься із Чехією, Албанією та Грузією, передає УНН із посиланням на УАФ.

"Насправді я нічого не очікував від жеребкування Ліги націй, оскільки зараз ми очікуємо плей-оф відбору Євро-2024. Після ігор плей-оф ми будемо збирати інформацію про всі ці команди. Зараз, вважаю, повинні сконцентруватися на підготовці до березневих іспитів.

Я дуже багато дивився Чехію та Албанію, менше — Грузію. Албанці показують міцний футбол, заслужили право грати на Євро. Як і чехи, а також грузини, які гратимуть у плей-оф відбору. Упевнений, що буде важка боротьба в нашій групі.

Так, зараз ми сконцентровані на підготовці до плей-оф. Але я вважаю, що Ліга націй — важливий турнір. Усі команди мають можливість потрапити на Євро через неї. Раніше проводилися товариські зустрічі, а зараз у кожної збірної більш відповідальні поєдинки", - сказав Ребров.

Він також створедно відповів на запитання, чи буде стояти завдання повернення до Ліги А.

"Щодо участі в Конгресі УЄФА, то я там був як тренер національної збірної. Я підтримав Андрія Миколайовича, мені сподобався Конгрес, усе пройшло так, як і було заплановано.

Що стосується роботи українських команд на зимових зборах, то для мене як для віце-президента УАФ було цікаво подивитися на всі колективи, наскільки в мене вистачало часу. Я переглядав не тільки кандидатів до збірної, а й підготовку всіх команд. Важливо, щоб ми добре провели другу частину чемпіонату України. Тому я туди їздив не лише як тренер національної збірної", — сказав Ребров.

Ліга націй-2024/2025: Україна дізналась суперників у лізі В08.02.24, 20:15 • 43694 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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