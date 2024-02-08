Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025

Главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025, согласно которым команда сине-желтых будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией, передает УНН со ссылкой на УАФ.

"На самом деле я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше - Грузию. Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро. Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей-офф отбора. Уверен, что будет тяжелая борьба в нашей группе.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф. Но я считаю, что Лига наций - важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас у каждой сборной более ответственные поединки", - сказал Ребров.

Он также создаредно ответил на вопрос, будет ли стоять задача возвращения в Лигу А.

"Что касается участия в Конгрессе УЕФА, то я там был как тренер национальной сборной. Я поддержал Андрея Николаевича, мне понравился Конгресс, все прошло так, как и было запланировано.

Что касается работы украинских команд на зимних сборах, то для меня как для вице-президента УАФ было интересно посмотреть на все коллективы, насколько у меня хватало времени. Я просматривал не только кандидатов в сборную, но и подготовку всех команд. Важно, чтобы мы хорошо провели вторую часть чемпионата Украины. Поэтому я туда ездил не только как тренер национальной сборной", - сказал Ребров.

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