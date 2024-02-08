Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025
По результатам жеребьевки сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге В Лиги наций УЕФА 2024/2025 годов.
СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными
СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".
Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.
На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд
В Херсонской области спасатели извлекли два трупа из горящего автомобиля, в который, вероятно, попал вражеский снаряд.
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения.
Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя
Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.
В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие
В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.
Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя
Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.
Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В
Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.
Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине
Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.