Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  148449 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  163749 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  188021 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  236553 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  253808 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234467 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025

По результатам жеребьевки сборная Украины будет соревноваться с Чехией, Албанией и Грузией в Лиге В Лиги наций УЕФА 2024/2025 годов.

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Будет тяжелая борьба в нашей группе: Ребров о результатах жеребьевки Лиги наций-2024/2025

СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными

СБУ продемонстрировала кадры возвращения домой украинских защитников в рамках 51-го обмена пленными между Украиной и россией, во время которого были освобождены 100 украинцев, в том числе 84 защитников Мариуполя и "Азовстали".

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СБУ показали первые кадры прибытия украинских защитников из 51-го обмена военнопленными

Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного.

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Кадровые ротации в ВСУ: обнародованы указы об увольнении Залужного и назначении Сырского

На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд

В Херсонской области спасатели извлекли два трупа из горящего автомобиля, в который, вероятно, попал вражеский снаряд.

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На Херсонщине спасатели извлекли два тела из горящего автомобиля, в который попал вражеский снаряд

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины, заменив Валерия Залужного. Эксперты высказали неоднозначные мнения относительно влияния этого изменения.

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

Украина вернула домой из российского плена еще 100 защитников, в том числе 84 защитников Мариуполя.

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Украина вернула 100 защитников из российского плена, из них 84 - защитники Мариуполя

В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

В Пермском крае россии после взрыва на газопроводе загорелся и взорвался грузовой поезд, перевозивший цистерны с газом, в результате чего был поврежден дом и пострадал один человек.

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В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя

Зеленский объявил о возвращении из российского плена еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя, в рамках обмена пленными.

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Зеленский об обмене пленными: домой вернулось еще 100 украинцев, большинство - защитники Мариуполя

Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.

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Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине

Министры иностранных дел Канады и Великобритании обсудили долгосрочные обязательства своих стран по безопасности перед Украиной и гуманитарную ситуацию на Ближнем Востоке.

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Главы МИД Канады и Британии обсудили гарантии безопасности Украине