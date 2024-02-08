Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В
Киев • УНН
Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.
В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины, передает УНН.
В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - шесть команд.
Украина попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 сине-желтые сыграют с Чехией, Албанией и Грузией.
Лига наций-2024/2025
Лига А
Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.
Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.
Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.
Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.
Лига В
Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.
Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.
Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.
Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.
Лига С
Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.
Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.
Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.
Группа С4: Армения, Фарерские о-ва, Северная Македония, Латвия.
Лига D
Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.
В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D - две группы по три сборные.
Победители групп Лиги А и команды, которые займут вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.
Команды, которые займут первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги А и третьи - в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые - в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из числа последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.
Что ждет Украину в Лиге В?
Как известно, по итогам Лиги наций-2022/2023 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В.
После изменения формата участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
- первое место - поднимется в Лигу А;
- второе место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
- третье место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
- четвертое место - вылетит в Лигу С.
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.
От мест, которые займут участники Лиги наций-2024/2025, зависит, в какую группу, с четырьмя или пятью командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.
Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по пять сборных, начнут турнир в марте или в июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах за повышение/понижение ЛН. Команды, разбитые на группы по четыре участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025-го.
Календарь матчей Лиги наций-2024/2025
1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.
2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.
3-й тур: 10-12 октября 2024 года.
4-й тур: 13-15 октября 2024 года.
5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.
6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.
Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.
Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.
Путевки на ЧМ-2026 - через Лигу наций
Отбор к ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025-го по март 2026 года и будет состоять из двух раундов.
1-й раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.
12 команд, которые займут вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.
2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.
Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В
Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.
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