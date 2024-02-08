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Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Лига наций-2024/2025: Украина узнала соперников в лиге В

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 18:15  •  10209 просмотра

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Украина попала в группу B1 Лиги B, где ее соперниками были Чехия, Албания и Грузия.

В четверг, 8 февраля в Париже состоялась церемония жеребьевки Лиги наций-2024/2025, по итогам которой определились соперники национальной сборной Украины, передает УНН.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D - шесть команд. 

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получила по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин. В группе В1 сине-желтые сыграют с Чехией, Албанией и Грузией.

Лига наций-2024/2025

Лига А

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия.

Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль.

Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина.

Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия.

Лига В

Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия.

Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция.

Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан.

Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция.

Лига С

Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония.

Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва/Гибралтар.

Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, Беларусь.

Группа С4: Армения, Фарерские о-ва, Северная Македония, Латвия.

Лига D

Группа D1: Литва/Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра.

В дивизионах А, В и С участники разделены на четыре группы по четыре команды. В дивизионе D - две группы по три сборные.

Победители групп Лиги А и команды, которые займут вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, которые займут первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся соответственно в дивизионы А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D. 

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги А и третьи - в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/понижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые - в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из числа последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D. 

Что ждет Украину в Лиге В?

Как известно, по итогам Лиги наций-2022/2023 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В.

После изменения формата участник группового турнира в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место - поднимется в Лигу А;
  • второе место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А;
  • третье место - сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С;
  • четвертое место - вылетит в Лигу С.

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года.

От мест, которые займут участники Лиги наций-2024/2025, зависит, в какую группу, с четырьмя или пятью командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по пять сборных, начнут турнир в марте или в июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах за повышение/понижение ЛН. Команды, разбитые на группы по четыре участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025-го.

Календарь матчей Лиги наций-2024/2025

1-й тур: 5-7 сентября 2024 года.

2-й тур: 8-10 сентября 2024 года.

3-й тур: 10-12 октября 2024 года.

4-й тур: 13-15 октября 2024 года.

5-й тур: 14-16 ноября 2024 года.

6-й тур: 17-19 ноября 2024 года.

Плей-офф: 17-25 марта 2025 года.

Финал четырех: 2-10 июня 2025 года.

Путевки на ЧМ-2026 - через Лигу наций

Отбор к ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025-го по март 2026 года и будет состоять из двух раундов.

1-й раунд: 12 групп по пять или по четыре сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию.

12 команд, которые займут вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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