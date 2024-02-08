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Ліга націй-2024/2025: Україна дізналась суперників у лізі В

Ліга націй-2024/2025: Україна дізналась суперників у лізі В

Київ • УНН

 • 43694 перегляди

Україна потрапила до групи B1 Ліги B, де її суперниками були Чехія, Албанія та Грузія.

У четвер, 8 лютого в Парижі відбулася церемонія жеребкування Ліги націй-2024/2025, за підсумками якої визначилися суперники національної збірної України, передає УНН.

У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D — шість команд. 

Україна потрапила до другого кошика Ліги В й отримала по одному супернику з першого, третього та четвертого кошиків. У групі В1 синьо-жовті зіграють із Чехією, Албанією та Грузією.

Ліга націй-2024/2025

Ліга А

Група А1: Хорватія, Португалія, Польща, Шотландія.

Група А2: Італія, Бельгія, Франція, Ізраїль.

Група А3: Нідерланди, Угорщина, Німеччина, Боснія і Герцеговина.

Група А4: Іспанія, Данія, Швейцарія, Сербія.

Ліга В

Група В1: Чехія, Україна, Албанія, Грузія.

Група В2: Англія, Фінляндія, Ірландія, Греція.

Група В3: Австрія, Норвегія, Словенія, Казахстан.

Група В4: Уельс, Ісландія, Чорногорія, Туреччина.

Ліга С

Група С1: Швеція, Азербайджан, Словаччина, Естонія.

Група С2: Румунія, Косово, Кіпр, Литва/Гібралтар.

Група С3: Люксембург, Болгарія, Північна Ірландія, білорусь.

Група С4: Вірменія, Фарерські о-ви, Північна Македонія, Латвія.

Ліга D

Група D1: Литва/Гібралтар, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Група D2: Молдова, Мальта, Андорра.

У дивізіонах А, В та С учасників розділено на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D — дві групи по три збірні.

Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця в дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D. 

Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті — у Лізі В, зіграють у плей-оф за підвищення/пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі — у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D. 

Що чекає на Україну в Лізі В?

Як відомо, за підсумками Ліги націй-2022/2023 національна збірна України, посівши у своїй групі друге місце, залишилася в Лізі В.

Після зміни формату учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце — підніметься до Ліги А;
  • друге місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
  • третє місце — зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
  • четверте місце — вилетить до Ліги С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Від місць, які посядуть учасники Ліги націй-2024/2025, залежить, до якої групи, із чотирма або п’ятьма командами, вони потраплять у відборі ЧС-2026.

Команди, розбиті у відборі ЧС-2026 на групи по п’ять збірних, розпочнуть турнір у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА чи в матчах за підвищення/пониження ЛН. Команди, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до мундіалю у вересні 2025-го.

Календар матчів Ліги націй-2024/2025

1-й тур: 5—7 вересня 2024 року.

2-й тур: 8—10 вересня 2024 року.

3-й тур: 10—12 жовтня 2024 року.

4-й тур: 13—15 жовтня 2024 року.

5-й тур: 14—16 листопада 2024 року.

6-й тур: 17—19 листопада 2024 року.

Плей-оф: 17—25 березня 2025 року.

Фінал чотирьох: 2—10 червня 2025 року.

Путівки на ЧС-2026 — через Лігу націй

Відбір до ЧС-2026 в європейській зоні, де розігруватимуть 16 путівок, триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року й складатиметься з двох раундів.

1-й раунд: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні гратимуть у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА-2024/2025, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових міні-турнірах.

2-й раунд: стикові міні-турніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на ЧС-2026. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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