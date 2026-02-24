Британія допоможе Україні посилити тиск на рф задля звільнення військовополонених – Коордштаб

$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 2738 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 7028 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 10104 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 10547 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 17817 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12610 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29937 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20986 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18991 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18365 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 17805 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 29929 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 48688 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 67748 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 70744 перегляди
Британія допоможе Україні посилити тиск на рф задля звільнення військовополонених – Коордштаб

Київ • УНН

 • 428 перегляди

Дмитро Усов зустрівся з членами Парламенту Великої Британії. Британська сторона готова сприяти гуманітарним зусиллям та залучати нові інструменти для повернення українців з російської неволі.

Британія допоможе Україні посилити тиск на рф задля звільнення військовополонених – Коордштаб

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зустрівся з членами Парламенту Сполученого Королівства для узгодження спільних дій на міжнародній арені. Ключовим результатом переговорів стала готовність британської сторони сприяти гуманітарним зусиллям та залучати нові інструменти для повернення українців із російської неволі. Про це пише УНН.

Деталі

Сторони детально обговорили виклики, пов’язані з пошуком Оборонців та цивільних осіб, яких незаконно утримує країна-агресорка. Дмитро Усов наголосив на важливості фіксації системних порушень гуманітарного права з боку рф та необхідності посилення міжнародної адвокації.

Британські парламентарі запевнили у подальшій підтримці України та готовності координувати зусилля задля виконання росією своїх зобов’язань перед світовою спільнотою.

Генсек НАТО Рютте в річницю вторгнення рф: Україна потребує більше допомоги24.02.26, 12:00 • 3052 перегляди

Представники Парламенту Великої Британії запевнили у подальшій підтримці України, готовності сприяти гуманітарним зусиллям щодо повернення полонених та зниклих безвісти, а також у продовженні взаємодії задля посилення міжнародної коаліції на підтримку України

– йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Інституційний розвиток та координація зусиль

У межах зустрічі йшлося про подальшу трансформацію Координаційного штабу у стійку державну структуру з ефективними механізмами обліку та повернення громадян.

Секретар Штабу поінформував партнерів про методи роботи з родинами полонених та реалізацію гуманітарних ініціатив. Спільна позиція Києва та Лондона має стати основою для зміцнення міжнародної коаліції, яка працюватиме над звільненням усіх українських бранців.

МЗС оприлюднило заяву до роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну24.02.26, 11:24 • 4120 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
благодійність
Велика Британія
Україна