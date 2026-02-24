Британія допоможе Україні посилити тиск на рф задля звільнення військовополонених – Коордштаб
Київ • УНН
Дмитро Усов зустрівся з членами Парламенту Великої Британії. Британська сторона готова сприяти гуманітарним зусиллям та залучати нові інструменти для повернення українців з російської неволі.
Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов зустрівся з членами Парламенту Сполученого Королівства для узгодження спільних дій на міжнародній арені. Ключовим результатом переговорів стала готовність британської сторони сприяти гуманітарним зусиллям та залучати нові інструменти для повернення українців із російської неволі. Про це пише УНН.
Деталі
Сторони детально обговорили виклики, пов’язані з пошуком Оборонців та цивільних осіб, яких незаконно утримує країна-агресорка. Дмитро Усов наголосив на важливості фіксації системних порушень гуманітарного права з боку рф та необхідності посилення міжнародної адвокації.
Британські парламентарі запевнили у подальшій підтримці України та готовності координувати зусилля задля виконання росією своїх зобов’язань перед світовою спільнотою.
Представники Парламенту Великої Британії запевнили у подальшій підтримці України, готовності сприяти гуманітарним зусиллям щодо повернення полонених та зниклих безвісти, а також у продовженні взаємодії задля посилення міжнародної коаліції на підтримку України
Інституційний розвиток та координація зусиль
У межах зустрічі йшлося про подальшу трансформацію Координаційного штабу у стійку державну структуру з ефективними механізмами обліку та повернення громадян.
Секретар Штабу поінформував партнерів про методи роботи з родинами полонених та реалізацію гуманітарних ініціатив. Спільна позиція Києва та Лондона має стати основою для зміцнення міжнародної коаліції, яка працюватиме над звільненням усіх українських бранців.
