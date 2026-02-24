Британия поможет Украине усилить давление на РФ для освобождения военнопленных – Коордштаб

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов встретился с членами Парламента Соединенного Королевства для согласования совместных действий на международной арене. Ключевым результатом переговоров стала готовность британской стороны содействовать гуманитарным усилиям и привлекать новые инструменты для возвращения украинцев из российского плена. Об этом пишет УНН.

Стороны подробно обсудили вызовы, связанные с поиском Защитников и гражданских лиц, незаконно удерживаемых страной-агрессором. Дмитрий Усов подчеркнул важность фиксации системных нарушений гуманитарного права со стороны РФ и необходимость усиления международной адвокации.

Британские парламентарии заверили в дальнейшей поддержке Украины и готовности координировать усилия для выполнения Россией своих обязательств перед мировым сообществом.

