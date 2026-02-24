Британия поможет Украине усилить давление на РФ для освобождения военнопленных – Коордштаб

$43.300.02
17:32 • 234 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 3344 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 8040 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 10489 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10885 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 18310 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12715 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 30285 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21039 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 19026 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 8256 просмотра
Зеленский заговорил о завершении крупнейшей войны со времен Второй мировой - FT24 февраля, 07:58 • 4990 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 16071 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 21076 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 12382 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 18310 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 30285 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 48946 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 67970 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 70955 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Беларусь
Донецкая область
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 2226 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 4794 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 12422 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26204 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 23932 просмотра
Дипломатка
Техника
Отопление
Ракетный комплекс "Тор
Financial Times

Британия поможет Украине усилить давление на РФ для освобождения военнопленных – Коордштаб

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Дмитрий Усов встретился с членами Парламента Великобритании. Британская сторона готова содействовать гуманитарным усилиям и привлекать новые инструменты для возвращения украинцев из российского плена.

Британия поможет Украине усилить давление на РФ для освобождения военнопленных – Коордштаб

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов встретился с членами Парламента Соединенного Королевства для согласования совместных действий на международной арене. Ключевым результатом переговоров стала готовность британской стороны содействовать гуманитарным усилиям и привлекать новые инструменты для возвращения украинцев из российского плена. Об этом пишет УНН.

Подробности

Стороны подробно обсудили вызовы, связанные с поиском Защитников и гражданских лиц, незаконно удерживаемых страной-агрессором. Дмитрий Усов подчеркнул важность фиксации системных нарушений гуманитарного права со стороны РФ и необходимость усиления международной адвокации.

Британские парламентарии заверили в дальнейшей поддержке Украины и готовности координировать усилия для выполнения Россией своих обязательств перед мировым сообществом.

Генсек НАТО Рютте в годовщину вторжения рф: Украина нуждается в большей помощи24.02.26, 12:00 • 3076 просмотров

Представители Парламента Великобритании заверили в дальнейшей поддержке Украины, готовности содействовать гуманитарным усилиям по возвращению пленных и пропавших без вести, а также в продолжении взаимодействия для усиления международной коалиции в поддержку Украины

– говорится в сообщении Координационного штаба.

Институциональное развитие и координация усилий

В рамках встречи речь шла о дальнейшей трансформации Координационного штаба в устойчивую государственную структуру с эффективными механизмами учета и возвращения граждан.

Секретарь Штаба проинформировал партнеров о методах работы с семьями пленных и реализации гуманитарных инициатив. Общая позиция Киева и Лондона должна стать основой для укрепления международной коалиции, которая будет работать над освобождением всех украинских пленников.

МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24.02.26, 11:24 • 4180 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
благотворительность
Великобритания
Украина