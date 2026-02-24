Британия поможет Украине усилить давление на РФ для освобождения военнопленных – Коордштаб
Киев • УНН
Дмитрий Усов встретился с членами Парламента Великобритании. Британская сторона готова содействовать гуманитарным усилиям и привлекать новые инструменты для возвращения украинцев из российского плена.
Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов встретился с членами Парламента Соединенного Королевства для согласования совместных действий на международной арене. Ключевым результатом переговоров стала готовность британской стороны содействовать гуманитарным усилиям и привлекать новые инструменты для возвращения украинцев из российского плена. Об этом пишет УНН.
Подробности
Стороны подробно обсудили вызовы, связанные с поиском Защитников и гражданских лиц, незаконно удерживаемых страной-агрессором. Дмитрий Усов подчеркнул важность фиксации системных нарушений гуманитарного права со стороны РФ и необходимость усиления международной адвокации.
Британские парламентарии заверили в дальнейшей поддержке Украины и готовности координировать усилия для выполнения Россией своих обязательств перед мировым сообществом.
Институциональное развитие и координация усилий
В рамках встречи речь шла о дальнейшей трансформации Координационного штаба в устойчивую государственную структуру с эффективными механизмами учета и возвращения граждан.
Секретарь Штаба проинформировал партнеров о методах работы с семьями пленных и реализации гуманитарных инициатив. Общая позиция Киева и Лондона должна стать основой для укрепления международной коалиции, которая будет работать над освобождением всех украинских пленников.
