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Британські парламентарі звинуватили ВВС у спотвореному висвітленні Brexit

Британські парламентарі звинуватили ВВС у спотвореному висвітленні Brexit

Київ • УНН

 • 8682 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Група із 72 депутатів британського парламенту звинуватила корпорацію ВВС у зайвому песимізмі і спотворенні інформації при висвітленні Brexit. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

У листі, надісланому директору корпорації, парламентарі заявили, що ВВС спотворює образ британців, які голосували за вихід із Європейського союзу, зосередившись лише на тих, хто шкодує про своє рішення.

“Якщо політики і громадськість не розглядатимуть корпорацію як неупередженого гравця, майбутнє ВВС опиниться під сумнівом”, — йдеться в листі.

Депутати зазначили, що нездатність ВВС переступити через “передреферендумний песимізм” і визнати нові факти спотворює висвітлення Brexit. Автори звернення запевняють, що багато британців, які голосували за вихід із ЄС, вважають, що їхні погляди невірно представлені журналістами. Таким чином, роблять висновок парламентарі, корпорація недостатньо добре виконує зобов’язання перед “52%, які проголосували за вихід із ЄС і які хочуть, щоб це рішення увінчалося успіхом”.

Подібні дії серйозно впливають на громадську думку і ставлення до Британії за кордоном, вважають у парламенті і закликають корпорацію усунути помилки.

Ініціатором звернення став консерватор Джуліан Найт, колишній журналіст ВВС, який виступав за збереження членства в ЄС. За його словами, незгода з Brexit не заважає йому бути незадоволеним манерою висвітлення проблеми працівниками корпорації.

У відповідь на критику корпорація опублікувала заяву, в якій зазначається, що “робота ВВС полягає у вивченні та аналізі проблем в інтересах громадськості та в тому, щоб закликати до відповідальності політиків усього політичного спектру”.

“Це те, чим займається ВВС. Це те, що ВВС продовжуватиме робити. Саме через це суспільство довіряє ВВС”, — заявили в корпорації.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей 29 березня офіційно повідомить керівництво Європейського союзу про початок процедури виходу Сполученого Королівства з ЄС відповідно до статті 50 Лісабонського договору.

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