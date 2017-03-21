Британские парламентарии обвинили ВВС в искаженном освещении Brexit

В письме, направленном директору корпорации, парламентарии заявили, что ВВС искажает образ британцев, которые голосовали за выход из Европейского союза, сосредоточившись лишь на тех, кто жалеет о своем решении.

“Если политики и общественность не будут рассматривать корпорацию как беспристрастного игрока, будущее ВВС окажется под сомнением”, — говорится в письме.

Депутаты отметили, что неспособность ВВС переступить через “предреферендумный пессимизм” и признать новые факты искажает освещение Brexit. Авторы обращения уверяют, что много британцев, которые голосовали за выход из ЕС, считают, что их взгляды неверно представлены журналистами. Таким образом, делают вывод парламентарии, корпорация недостаточно хорошо выполняет обязательства перед “52%, которые проголосовали за выход из ЕС и которые хотят, чтобы это решение увенчалось успехом”.

Подобные действия серьезно влияют на общественное мнение и отношение к Британии за рубежом, считают в парламенте и призывают корпорацию устранить ошибки.

Инициатором обращения стал консерватор Джулиан Найт, бывший журналист ВВС, который выступал за сохранение членства в ЕС. По его словам, несогласие с Brexit не мешает ему быть недовольным манерой освещения проблемы работниками корпорации.

В ответ на критику корпорация опубликовала заявление, в котором отмечается, что “работа ВВС состоит в изучении и анализе проблем в интересах общественности и в том, чтобы призвать к ответственности политиков всего политического спектра”.

“Это то, чем занимается ВВС. Это то, что ВВС будет продолжать делать. Именно через это общество доверяет ВВС”, — заявили в корпорации.

Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта официально сообщит руководству Европейского союза о начале процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора.