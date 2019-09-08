Британська міністерка подала у відставку на знак протесту проти лінії Джонсона

За словами Радд, вона більше не вірить, що регульований вихід з ЄС є основною метою британського уряду. “Уряд вкладає багато енергії в підготовку Brexit без угоди, але я не помітила, щоб вони настільки ж активно вело переговори з Євросоюзом”, — підкреслила міністр.

Другою причиною свого рішення Ембер Радд назвала виключення з партії депутатів-консерваторів, які проголосували в Палаті громад за зміну порядку британського парламенту.

“Я не можу спостерігати за тим, як хороших, лояльних, помірних консерваторів виключають з партії. Я не можу підтримувати цей політичний вандалізм”, — заявила Радд. Із солідарності з колегами вона оголосила про вихід з фракції Консервативної партії в Палаті громад.

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Ембер Радд колись вважалася одним з найбільш ймовірних кандидатів на пост глави уряду Великобританії. До 2018 року вона очолювала МВС, проте була змушена піти у відставку через своїх суперечливих висловлювань про мігрантів покоління “Віндраш”.

Нагадаємо, спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом Brexit. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Новий глава уряду Борис Джонсон оголосив про намір реалізувати Brexit до цього терміну при будь-яких обставинах, в тому числі і без угоди з Брюсселем.

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Проте британський парламент прийняв законопроект, який не допускає сценарій жорсткого Brexit без схвалення законодавців. Якщо до 31 жовтня не вдасться досягти нової угоди з ЄС, то прем’єр-міністр Сполученого Королівства повинен попросити Брюссель продовжити дію статті 50 Лісабонського договору до 31 січня 2020 року. Крім того, члени Палати лордів проголосували проти дострокових виборів 15 жовтня, які запропонував прем’єр Джонсон.