Британская министр подала в отставку в знак протеста против линии Джонсона
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд в субботу, 7 сентября, подала в отставку. Ее решение обусловлено спорами вокруг “Брезкита”, а также исключением из Консервативной партии поддержавших оппозицию депутатов, написала Радд на своей странице в Twitter, опубликовав копию письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона, передает УНН.
По словам Радд, она больше не верит, что регулируемый выход из ЕС является основной целью британского правительства. “Правительство вкладывает много энергии в подготовку Brexit без соглашения, но я не заметила, чтобы они столь же активно вело переговоры с Евросоюзом”, — подчеркнула министр.
Второй причиной своего решения Эмбер Радд назвала исключение из партии депутатов-консерваторов, проголосовавших в Палате общин за изменение повестки британского парламента.
“Я не могу наблюдать за тем, как хороших, лояльных, умеренных консерваторов исключают из партии. Я не могу поддерживать этот политический вандализм”, — заявила Радд. Из солидарности с коллегами она объявила о выходе из фракции Консервативной партии в Палате общин.
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Эмбер Радд когда считалась одним из наиболее вероятных кандидатов на пост главы правительства Великобритании. К 2018 году она возглавляла МВД, однако была вынуждена уйти в отставку из-за своих противоречивых высказываний о мигрантах поколения “Виндраш”.
Напомним, изначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.
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Однако британский парламент принял законопроект, который не допускает сценарий жесткого Brexit без одобрения законодателей. Если до 31 октября не удастся достичь нового соглашения с ЕС, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года. Кроме того, члены Палаты лордов проголосовали против досрочных выборов 15 октября, которые предложил премьер Джонсон.