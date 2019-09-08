Британская министр подала в отставку в знак протеста против линии Джонсона

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд в субботу, 7 сентября, подала в отставку. Ее решение обусловлено спорами вокруг “Брезкита”, а также исключением из Консервативной партии поддержавших оппозицию депутатов, написала Радд на своей странице в Twitter, опубликовав копию письма на имя премьер-министра Бориса Джонсона, передает УНН.