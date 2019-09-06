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Палата лордів схвалила законопроект, який блокує Brexit без угоди

Палата лордів схвалила законопроект, який блокує Brexit без угоди

Київ • УНН

 • 10335 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Верхня палата британського парламенту у п'ятницю схвалила законопроект, який має на меті блокувати Brexit без угоди в кінці жовтня, передає УНН з посиланням на Reuters.

Так, повідомляється, що законодавство, яке вимагає від Джонсона або тримісячного продовження членства в Британії в ЄС, або отримання згоди в парламенті на вихід з ЄС без угоди до 19 жовтня, має підписати у понеділок королева Єлизавета.

Палата лордів схвалила законопроект без офіційного голосування на його завершальній стадії.
Джонсон у четвер заявив, що швидше "помре у канаві", ніж затримуватиме вихід Британії з ЄС.

Як повідомляв УНН, 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди. 

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