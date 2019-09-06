Палата лордов одобрила законопроект, который блокирует Brexit без соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Верхняя палата британского парламента в пятницу одобрила законопроект, имеющий целью блокировать Brexit без соглашения в конце октября, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, сообщается, что законодательство, которое требует от Джонсона или трехмесячного продолжении членства в Британии в ЕС, или получения согласия в парламенте на выход из ЕС без соглашения до 19 октября, должна подписать в понедельник королева Елизавета.
Палата лордов одобрила законопроект без официального голосования на завершающей стадии.
Джонсон в четверг заявил, что скорее "умрет в канаве", чем задерживать выход Британии из ЕС.
Как сообщал УНН, 4 сентября парламент поддержал законопроект, блокирующий планы премьер-министра Бориса Джонсона о том, чтобы страна оставила Евросоюз без соглашения.