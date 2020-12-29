Брехня у деклараціях: Зеленський хоче посилити відповідальність через "вдосконалений" законопроект

"Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", – зазначив Зеленський.

Зазначається, що відповідний законопроект стосується внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО та після доопрацювання буде внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний.

"Має бути відновлена не лише кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки й це було зроблено умисно і в значній сумі. Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників», – сказав Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін.

Депутат також нагадав, що Венеціанська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Після цього в Україні розпочалась так звана "конституційна криза", яка супроводжувалась закриттям низки справ ТОП-посадовців щодо брехні у деклараціях і недекларуванні активів.

Згодом, 11 грудня Венеційська комісія схвалила два висновки, які стосуються рішення КСУ та ситуації з антикорупційним законодавством. А вже 24 грудня Зеленський підписав закон щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях, який, однак, не передбачає тюремного покарання за відповідні дії. У НАЗК назвали компромісний проект "санаторними" умовами для корупціонерів.