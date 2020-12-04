Брехня у деклараціях: НАЗК назвало компромісний проект "санаторними" умовами для корупціонерів

У НАЗК нагадали, що 30 листопада агентство зазначало, що законопроект № 4441, розроблений робочою групою, пропонує лише штрафи та громадські роботи для посадовців, які умисно не подали декларації або умисно зазначили недостовірні відомості.

“Учора, 3 грудня, комітет із питань правоохоронної діяльності ВРУ розглянув цей та інші дотичні законопроекти. У результаті розгляду було вирішено подати новий законопроект (4460-д). НАЗК зазначає, що цей законопроект так само не передбачає позбавлення волі ані за умисне декларування недостовірної інформації, ані за умисне неподання декларації”, — йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначають, що особи, які умисно зазначать недостовірних відомостей на 4000 неоподатковуваних мінімумів (а це — 8,4 млн грн) можуть отримати покарання у вигляді обмеженням (але не позбавлення) волі на строк до 2 років.

“Тобто, максимальне покарання — перебування корупціонера у виправному центрі, де він зможе вільно користуватися засобами зв’язку (телефоном, інтернетом) та залишати центр за дозволом його керівництва”, — зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що через 6 місяців може бути розглянута можливість щодо взяття цієї особи на реєстрацію — їй більше не потрібно буде перебувати в центрі, а лише час від часу приходити до нього.

“Корупціонер може умисно приховати інформацію про картину Пабло Пікассо або найдорожчу яхту у світі та отримати за це максимум два роки "санаторних умов“, — зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, така пропозиція комітету "не відповідає запиту українського суспільства".

"НАЗК продовжує дотримуватися єдиної позиції: за умисне зазначення недостовірних відомостей на більш ніж 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі“, — йдеться в повідомленні.

Разом із тим, серед законопроектів, які можуть стати основою для вирішення питання, у НАЗК вбачають такі № 4434, ініційований Президентом; № 4304, зареєстрований за ініціативи голови Верховної Ради та ще 124 депутатами; № 4310–1; № 4310.

Нагадаємо, законопроект про повернення відповідальності за брехню в електронних деклараціях № 4434 вніс у Верховну Раду Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, поточного тижня у Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.

З грудня до Ради внесли "компромісний" законопроект з обмеження волі за брехню в деклараціях.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.