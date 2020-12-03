З'явився текст "компромісного" законопроекту з обмеження волі за брехню в деклараціях

Повідомляється, що зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Примітки до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб’єктів цього правопорушення, а також дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму “від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, а не “від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб” як зазначено в чинній редакції.

Окрім того, запропоновані до Кодексу України про адміністративні правопорушення зміни дозволяють підняти поріг і кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Так, проектом Закону пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю 366-1, натомість доповнити кодекс новою статтею 366-2 “Декларування недостовірної інформації”, якою встановити кримінальну відповідальність:

— у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною першою цієї статті;

— у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною другою цієї статті.

Також КК України доповнюється статтею 366-3, якою встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні у четвер, 3 грудня, ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому напрацьований комітетом законопроект щодо відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Законопроект передбачає, зокрема, у певних випадках й покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Як раніше повідомляв УНН, законопроект про повернення відповідальності за брехню в електронних деклараціях № 4434 вніс у Верховну Раду Президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, поточного тижня у Верховній Раді зареєстрували законопроект робочої групи з урегулювання конституційної кризи щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання декларації.