Появился текст "компромиссного" законопроекта по ограничению свободы за ложь в декларациях

Сообщается, что указанным законопроектом предлагается внести изменения в Примечания к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.

Кроме того, предложенные в Кодекс Украины об административных правонарушениях изменения позволяют поднять порог и уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Так, проектом Закона предлагается исключить из Уголовного кодекса статью 366-1, зато дополнить кодекс новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность:

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

- в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности на заседании в четверг, 3 декабря, принял решение рекомендовать Верховной Раде принять за основу и в целом наработан комитетом законопроект об ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Законопроект предусматривает, в частности, в определенных случаях и наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщал УНН, законопроект о возвращении ответственности за ложь в электронных декларациях № 4434 внес в Верховную Раду Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, на текущей неделе в Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по восстановлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации.