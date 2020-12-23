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Зеленський підписав закон щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” № 1074-ІХ. Про це повідомляє преслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Зеленський підписав закон щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях

“Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду України. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону України „Про запобігання корупції“”, — йдеться в повідомленні.

Додається, що підписаний документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням Конституційного суду України від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи напрацювала новий законопроект щодо діяльності Конституційного суду України, його вже зареєстрували в парламенті.

Документ передбачає низку нововведень. Зокрема, пропонується, аби Конституційний суд приймав рішення двома третинами від свого складу. Цей законопроект про КСУ має пройти перше читання вже у січні, а з остаточним ухваленням прогнозують затримки.

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