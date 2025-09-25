Bosch невдовзі додатково скоротить 13 тисяч робочих місць у Німеччині - ЗМІ

Німецький концерн Bosch найближчим часом додатково скоротить 13 тисяч робочих місць. Всі скорочення припадуть на заводи та офіси, які знаходяться на території Німеччини, пише УНН з посиланням BILD.

Деталі

Крім заводів, які виробляють деталі для електромобілів та двигунів внутрішнього згоряння, торкнуться і центральних підрозділів, і відділів продажів - заявив директор з кадрів Robert Bosch GmbH Стефан Грош.

Раніше компанія вже оголошувала про скорочення 9 тисяч робочих місць. Таким чином йдеться про 22 тисячі співробітників.

Під удар потрапили заводи у Фойєрбаху, Вайблінгені (його виробництво буде повністю закрите), Швібердінгені, Бюлі, а також Хомбурзі в Саарланді. Причиною цієї ситуації концерн називає "структурні зміни та жорстку конкуренцію на світовому авторинку", а також перехід до електромобілів.

У 2024 році Bosch досягла прибутковості у 3,8%, у 2025 році прогнозується зростання доходів лише на 2%.

Ford скорочує 1000 робочих місць у Німеччині через низький попит на електромобілі - Newsweek