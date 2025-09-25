Bosch невдовзі додатково скоротить 13 тисяч робочих місць у Німеччині - ЗМІ
Київ • УНН
Німецький концерн Bosch планує додатково скоротити 13 тисяч робочих місць у Німеччині, що разом з попередніми скороченнями становить 22 тисячі співробітників. Причиною є структурні зміни, жорстка конкуренція та перехід до електромобілів.
Німецький концерн Bosch найближчим часом додатково скоротить 13 тисяч робочих місць. Всі скорочення припадуть на заводи та офіси, які знаходяться на території Німеччини, пише УНН з посиланням BILD.
Деталі
Крім заводів, які виробляють деталі для електромобілів та двигунів внутрішнього згоряння, торкнуться і центральних підрозділів, і відділів продажів - заявив директор з кадрів Robert Bosch GmbH Стефан Грош.
Раніше компанія вже оголошувала про скорочення 9 тисяч робочих місць. Таким чином йдеться про 22 тисячі співробітників.
Під удар потрапили заводи у Фойєрбаху, Вайблінгені (його виробництво буде повністю закрите), Швібердінгені, Бюлі, а також Хомбурзі в Саарланді. Причиною цієї ситуації концерн називає "структурні зміни та жорстку конкуренцію на світовому авторинку", а також перехід до електромобілів.
У 2024 році Bosch досягла прибутковості у 3,8%, у 2025 році прогнозується зростання доходів лише на 2%.
