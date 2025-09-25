Bosch вскоре дополнительно сократит 13 тысяч рабочих мест в Германии - СМИ

Немецкий концерн Bosch в ближайшее время дополнительно сократит 13 тысяч рабочих мест. Все сокращения придутся на заводы и офисы, находящиеся на территории Германии, пишет УНН со ссылкой BILD.

Детали

Помимо заводов, производящих детали для электромобилей и двигателей внутреннего сгорания, затронуты будут и центральные подразделения, и отделы продаж, — заявил директор по кадрам Robert Bosch GmbH Стефан Грош.

Ранее компания уже объявляла о сокращении 9 тысяч рабочих мест. Таким образом, речь идет о 22 тысячах сотрудников.

Под удар попали заводы в Фойербахе, Вайблингене (его производство будет полностью закрыто), Швибердингене, Бюле, а также Хомбурге в Саарланде. Причиной этой ситуации концерн называет "структурные изменения и жесткую конкуренцию на мировом авторынке", а также переход к электромобилям.

В 2024 году Bosch достигла прибыльности в 3,8%, в 2025 году прогнозируется рост доходов лишь на 2%.

