Боррель закликає держави Європи посилити оборонну співпрацю та зміцнити боєздатність НАТО

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“Врешті-решт, термін і характер виведення (військ західної коаліції з Афганістану) визначалися у Вашингтоні. Ми, європейці, виявили, що залежимо від рішень США не тільки з питання евакуації людей з аеропорту Кабула, а й по більш широкому колу проблем. Це повинно послужити „дзвіночком“ для всіх, кому небайдужий Північноатлантичний альянс. США, зі зрозумілих причин, не хочуть все робити поодинці. Щоб стати більш вмілим союзником, Європа повинна більше вкладатися в розвиток потенціалу в області безпеки і вчитися думати і діяти стратегічно”, — зазначив Боррель. Глава дипломатії ЄС також підкреслив, що “несамовиті події в Афганістані”, пов’язані з виведенням військ західної коаліції і захопленням влади в країні бойовиками руху “Талібан”, повинні привести європейські країни “не до розколу, а до поглиблення альянсу з США”.

“Майбутнє нечітке, воно наповнене загрозами в різних областях, включаючи кіберпростір, море і відкритий космос. Саме тому європейцям необхідно більше співпрацювати з питань оборони, будь то в рамках НАТО, ООН та ЄС”, — додав Боррель. Крім того, він підкреслив, що, крім розвитку навичок і здібностей збройних сил (щодо командування і управління військами, перекидання по повітрю, дозаправки, стратегічної розвідки і розгортання систем космічного базування), європейським державам потрібні більш вмілі сили, здатні до більш оперативного розгортання і взаємодії.

Боррель нагадав, що в даний час Євросоюз працює над створенням “Стратегічного компаса ЄС” — документа, який, за його словами, повинен з’явитися навесні 2022 року і який “чітко визначить устремління європейських країн в галузі оборони і безпеки на найближчі 5-10 років”. Він повідомив, що деякі країни — члени Євросоюзу запропонували створити європейські сили швидкого реагування чисельністю близько 5 тис. осіб, які будуть здатні на “швидкі і рішучі дії”. За словами глави дипломатії ЄС, їх можна буде використовувати, наприклад, для охорони аеропортів при складних обставинах, як це було в Кабулі.

Раніше

Єврокомісія має намір розширити пакет гуманітарної допомоги для Афганістану понад заплановані в 2021 році 57 млн євро, одночасно Брюссель оголосив про заморожування призначеного для Афганістану пакету економічної допомоги в 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років.

17 серпня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками екстреної відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС щодо Афганістану заявив, що ЄС визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційній кризам.