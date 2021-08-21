Євросоюз заморозив допомогу Афганістану у розмірі 1 млрд євро та заявив про невизнання Талібану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Єврокомісія має намір розширити пакет гуманітарної допомоги для Афганістану понад заплановані у 2021 році 57 млн євро, одночасно Брюссель оголосив про заморожування призначеного для Афганістану пакету економічної допомоги в 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років. Про це заявила в суботу голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен після відвідування центру тимчасового прийому афганських біженців, розташованого в Іспанії, пише УНН.
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“Єврокомісія має намір розширити пакет гуманітарної допомоги для Афганістану понад заплановані 57 млн євро, конкретні пропозиції скоро надійдуть”, — заявила фон дер Ляйен.
Однак вона підкреслила, що ЄС заморозить пакет економічної допомоги Афганістану в 1 млрд євро, розрахованої на найближчі сім років, і не буде її направляти, поки представники руху “Талібан” “не почнуть дотримуватися прав людини, меншин і жінок”.
Питання визнання Талібану
Як заявила Урсула фон дер Ляйен: “Євросоюз підтримує оперативні контакти з „Талібаном“, вони необхідні для порятунку життів. Але мова не йде ні про які політичні переговори або визнання”.
Раніше
Варто зазначити, що у вівторок, 17 серпня, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками екстреної відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС щодо Афганістану заявив, що ЄС визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційній кризі.