Євросоюз визнав перемогу Талібану в Афганістані та назвав умови діалогу

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“Талібан” виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою у Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційній і гуманітарній кризі, — заявив він. — Мова йде про діалог, а не про визнання влади “Талібану”.

Пріоритетним завданням Євросоюзу в Афганістані зараз є евакуація свого персоналу і громадян Афганістану, які працювали з країнами ЄС, заявив Боррель. “Нашим головним пріоритетом зараз є евакуація нашого персоналу і афганських громадян, які працювали з нами”, — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи змінився “Талібан” з часу початку військової кампанії Заходу в Афганістані, Боррель відповів, що поки не може робити остаточні висновки з цього приводу. “Вони (таліби) виглядають як і раніше, але краще розмовляють англійською”, — сказав дипломат.

Боррель зазначив, що був здивований тим, як легко талібам вдалося взяти верх над армією Афганістану, на зміцнення якої було витрачено багато грошей і часу. “Не дивлячись на безпрецедентні обсяги ресурсів, які були задіяні (для допомоги колишньому уряду Афганістану), все це принесло мінімальні результати з точки зору створення афганської державності і зміцнення військових сил (в країні)”, — визнав дипломат. “Нам варто визнати вчинені нами помилки”, — уклав Боррель.

ЄС буде підтримувати країни регіону, які зіткнуться з потоком біженців з Афганістану, додав Боррель. Також Євросоюз, за його словами, готовий без попередніх умов продовжувати надавати Афганістану гуманітарну, але не економічну допомогу.