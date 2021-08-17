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Євросоюз визнав перемогу Талібану в Афганістані та назвав умови діалогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. ЄС визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційній кризі. Про це заявив у вівторок верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками екстреної відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС щодо Афганістану. При цьому він підкреслив, що мова не йде про визнання нової влади, пише УНН.

Деталі

“Талібан” виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою у Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційній і гуманітарній кризі, — заявив він. — Мова йде про діалог, а не про визнання влади “Талібану”.

Пріоритетним завданням Євросоюзу в Афганістані зараз є евакуація свого персоналу і громадян Афганістану, які працювали з країнами ЄС, заявив Боррель. “Нашим головним пріоритетом зараз є евакуація нашого персоналу і афганських громадян, які працювали з нами”, — сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи змінився “Талібан” з часу початку військової кампанії Заходу в Афганістані, Боррель відповів, що поки не може робити остаточні висновки з цього приводу. “Вони (таліби) виглядають як і раніше, але краще розмовляють англійською”, — сказав дипломат.

Боррель зазначив, що був здивований тим, як легко талібам вдалося взяти верх над армією Афганістану, на зміцнення якої було витрачено багато грошей і часу. “Не дивлячись на безпрецедентні обсяги ресурсів, які були задіяні (для допомоги колишньому уряду Афганістану), все це принесло мінімальні результати з точки зору створення афганської державності і зміцнення військових сил (в країні)”, — визнав дипломат. “Нам варто визнати вчинені нами помилки”, — уклав Боррель.

ЄС буде підтримувати країни регіону, які зіткнуться з потоком біженців з Афганістану, додав Боррель. Також Євросоюз, за його словами, готовий без попередніх умов продовжувати надавати Афганістану гуманітарну, але не економічну допомогу.

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