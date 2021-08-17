Євросоюз визнав перемогу Талібану в Афганістані та назвав умови діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. ЄС визнає, що радикальний рух “Талібан” виграв війну, тому вважає за необхідне почати діалог з новою владою Афганістану, щоб запобігти гуманітарній та міграційній кризі. Про це заявив у вівторок верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками екстреної відеоконференції міністрів закордонних справ ЄС щодо Афганістану. При цьому він підкреслив, що мова не йде про визнання нової влади, пише УНН.
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“Талібан” виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою у Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційній і гуманітарній кризі, — заявив він. — Мова йде про діалог, а не про визнання влади “Талібану”.
Пріоритетним завданням Євросоюзу в Афганістані зараз є евакуація свого персоналу і громадян Афганістану, які працювали з країнами ЄС, заявив Боррель. “Нашим головним пріоритетом зараз є евакуація нашого персоналу і афганських громадян, які працювали з нами”, — сказав він.
Відповідаючи на питання про те, чи змінився “Талібан” з часу початку військової кампанії Заходу в Афганістані, Боррель відповів, що поки не може робити остаточні висновки з цього приводу. “Вони (таліби) виглядають як і раніше, але краще розмовляють англійською”, — сказав дипломат.
Боррель зазначив, що був здивований тим, як легко талібам вдалося взяти верх над армією Афганістану, на зміцнення якої було витрачено багато грошей і часу. “Не дивлячись на безпрецедентні обсяги ресурсів, які були задіяні (для допомоги колишньому уряду Афганістану), все це принесло мінімальні результати з точки зору створення афганської державності і зміцнення військових сил (в країні)”, — визнав дипломат. “Нам варто визнати вчинені нами помилки”, — уклав Боррель.
ЄС буде підтримувати країни регіону, які зіткнуться з потоком біженців з Афганістану, додав Боррель. Також Євросоюз, за його словами, готовий без попередніх умов продовжувати надавати Афганістану гуманітарну, але не економічну допомогу.