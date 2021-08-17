Евросоюз признал победу Талибана в Афганистане и назвал условия диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. При этом он подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей, пишет УНН.
Детали
“Талибан” выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, — заявил он. — Речь идет о диалоге, а не о признании власти “Талибана”.
Приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане сейчас является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС, заявил Боррель. “Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами”, — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, изменился ли “Талибан” со времени начала военной кампании Запада в Афганистане, Боррель ответил, что пока не может делать окончательные выводы на этот счет. “Они (талибы) выглядят как и раньше, но лучше говорят по-английски”, — сказал дипломат.
Боррель отметил, что был удивлен тем, как легко талибам удалось взять верх над армией Афганистана, на укрепление которой было потрачено много денег и времени. “Несмотря на беспрецедентные объемы ресурсов, которые были задействованы (для помощи бывшему правительству Афганистана), все это принесло минимальные результаты с точки зрения создания афганской государственности и укрепления военных сил (в стране)”, — признал дипломат. “Нам стоит признать совершенные нами ошибки”, — заключил Боррель.
ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, добавил Боррель. Также Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную, но не экономическую помощь.