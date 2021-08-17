Евросоюз признал победу Талибана в Афганистане и назвал условия диалога

КИЕВ. 17 августа. УНН. ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. При этом он подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей, пишет УНН.