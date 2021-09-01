Боррелий призывает государства Европы усилить оборонное сотрудничество и укрепить боеспособность НАТО

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 17725 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 49043 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136304 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 154171 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124806 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121002 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157989 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124911 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169353 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143583 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 28441 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 66376 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 52956 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 59347 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 73503 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 154171 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157989 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316825 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283611 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 268147 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 136304 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127933 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169353 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124662 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124527 просмотра
Актуальное
Боррелий призывает государства Европы усилить оборонное сотрудничество и укрепить боеспособность НАТО

Боррелий призывает государства Европы усилить оборонное сотрудничество и укрепить боеспособность НАТО

Киев  •  УНН

 • 14667 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейским странам необходимо активизировать сотрудничество в области обороны, чтобы укрепить боеспособность НАТО и военный союз с США. Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной в среду в газете The New York Times, пишет УНН.

Детали

“В конце концов, срок и характер вывода (войск западной коалиции из Афганистана) определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем. Это должно послужить „звоночком“ для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс. США, по понятным причинам, не хотят все делать в одиночку. Чтобы стать более умелым союзником, Европа должна больше вкладываться в развитие потенциала в области безопасности и учиться думать и действовать стратегически”, — отметил Боррель. Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что “душераздирающие события в Афганистане”, связанные с выводом войск западной коалиции и захватом власти в стране боевиками движения “Талибан”, должны привести европейские страны “не к расколу, а к углублению альянса с США”.

“Будущее не ясно, оно полно угрозами в различных областях, включая киберпространство, море и открытый космос. Именно поэтому европейцам необходимо больше сотрудничать по вопросам обороны, будь то в рамках НАТО, ООН и ЕС”, — добавил Боррель. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо развития навыков и способностей вооруженных сил (по командованию и управлению войсками, переброске по воздуху, дозаправке, стратегической разведке и развертыванию систем космического базирования), европейским государствам нужны более умелые силы, способные к более оперативному развертыванию и взаимодействию.

Боррель напомнил, что в настоящее время Евросоюз работает над созданием “Стратегического компаса ЕС” — документа, который, по его словам, должен появиться весной 2022 года и который “четко определит устремления европейских стран в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет”. Он сообщил, что некоторые страны — члены Евросоюза предложили создать европейские силы быстрого реагирования численностью около 5 тыс. человек, которые будут способны на “быстрые и решительные действия”. По словам главы дипломатии ЕС, их можно будет использовать, например, для охраны аэропортов при сложных обстоятельствах, как это было в Кабуле.

Ранее

Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 млн евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет.

17 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы