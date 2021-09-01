Боррелий призывает государства Европы усилить оборонное сотрудничество и укрепить боеспособность НАТО

Детали

“В конце концов, срок и характер вывода (войск западной коалиции из Афганистана) определялись в Вашингтоне. Мы, европейцы, обнаружили, что зависим от решений США не только по вопросу эвакуации людей из аэропорта Кабула, но и по более широкому кругу проблем. Это должно послужить „звоночком“ для всех, кому небезразличен Североатлантический альянс. США, по понятным причинам, не хотят все делать в одиночку. Чтобы стать более умелым союзником, Европа должна больше вкладываться в развитие потенциала в области безопасности и учиться думать и действовать стратегически”, — отметил Боррель. Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, что “душераздирающие события в Афганистане”, связанные с выводом войск западной коалиции и захватом власти в стране боевиками движения “Талибан”, должны привести европейские страны “не к расколу, а к углублению альянса с США”.

“Будущее не ясно, оно полно угрозами в различных областях, включая киберпространство, море и открытый космос. Именно поэтому европейцам необходимо больше сотрудничать по вопросам обороны, будь то в рамках НАТО, ООН и ЕС”, — добавил Боррель. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо развития навыков и способностей вооруженных сил (по командованию и управлению войсками, переброске по воздуху, дозаправке, стратегической разведке и развертыванию систем космического базирования), европейским государствам нужны более умелые силы, способные к более оперативному развертыванию и взаимодействию.

Боррель напомнил, что в настоящее время Евросоюз работает над созданием “Стратегического компаса ЕС” — документа, который, по его словам, должен появиться весной 2022 года и который “четко определит устремления европейских стран в области обороны и безопасности на ближайшие 5-10 лет”. Он сообщил, что некоторые страны — члены Евросоюза предложили создать европейские силы быстрого реагирования численностью около 5 тыс. человек, которые будут способны на “быстрые и решительные действия”. По словам главы дипломатии ЕС, их можно будет использовать, например, для охраны аэропортов при сложных обстоятельствах, как это было в Кабуле.

Ранее

Еврокомиссия намерена расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году 57 млн евро, одновременно Брюссель объявил о замораживании предназначенного для Афганистана пакета экономической помощи в 1 млрд евро, рассчитанной на ближайшие семь лет.

17 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану заявил, что ЕС признает, что радикальное движение “Талибан” выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы.