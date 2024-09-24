Боррель: напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у повномасштабну війну

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході через ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою". Він закликав світових лідерів в ООН докласти всіх зусиль для зупинення конфлікту.