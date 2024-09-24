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Боррель: напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у повномасштабну війну

Боррель: напруженість між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у повномасштабну війну

Київ • УНН

 • 15913 перегляди

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель попередив про загрозу повномасштабної війни на Близькому Сході через ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою". Він закликав світових лідерів в ООН докласти всіх зусиль для зупинення конфлікту.

Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив у понеділок, що ескалація зіткнень між Ізраїлем і підтримуваною Іраном ліванською "Хезболлою" загрожує занурити Близький Схід у повномасштабну війну, пише УНН з посиланням на France 24.

Деталі

"Я можу сказати, що ми майже у повномасштабній війні", - сказав Боррель перед зустріччю світових лідерів в Організації Об'єднаних Націй.

"Ми бачимо більше військових ударів, більше руйнувань, більше супутніх збитків, більше жертв", - додав він, на тлі того, як ліванська влада заявила, що в понеділок внаслідок ізраїльських авіаударів загинуло щонайменше 492 особи, включаючи 35 дітей.

"Кожен має задіяти всі свої можливості, щоб зупинити це", - сказав Боррель, наполягаючи на рішенні в Нью-Йорку.

Говорячи про війну в Газі, він сказав: "Попри всі дипломатичні можливості, які ми задіяли, ніщо не змогло зупинити війну", звинувативши обидві сторони в "зволіканні".

ЦАХАЛ заявив, що уразив близько 1600 об’єктів "Хезболли" на півдні Лівану24.09.24, 04:30 • 27317 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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