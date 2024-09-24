Боррель: напряженность между Израилем и "Хезболлой" может перерасти в полномасштабную войну

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что эскалация столкновений между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской "Хезболлой" грозит погрузить Ближний Восток в полномасштабную войну, пишет УНН со ссылкой на France 24.

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"Я могу сказать, что мы почти в полномасштабной войне", - сказал Боррель перед встречей мировых лидеров в Организации Объединенных Наций.

"Мы видим больше военных ударов, больше разрушений, больше сопутствующих убытков, больше жертв", - добавил он, на фоне того, как ливанские власти заявили, что в понедельник в результате израильских авиаударов погибло по меньшей мере 492 человека, включая 35 детей.

"Каждый должен задействовать все свои возможности, чтобы остановить это", - сказал Боррель, настаивая на решении в Нью-Йорке.

Говоря о войне в Газе, он сказал: "Несмотря на все дипломатические возможности, которые мы задействовали, ничто не смогло остановить войну", обвинив обе стороны в "промедлении".

ЦАХАЛ заявил, что поразил около 1600 объектов "Хезболлы" на юге Ливана