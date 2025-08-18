Болівія обирає президента: ліві зазнали поразки, у другом раунді - центрист і представник правих

$41.340.11
Ексклюзив
13:19 • 5834 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 13830 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 62791 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 74199 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 45871 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 63694 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 74275 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 137904 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 150218 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92400 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижня
18 серпня, 04:09 • 49728 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідки
18 серпня, 07:20 • 37223 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
09:00 • 51563 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідає
10:02 • 45351 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
10:51 • 32505 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City

Ексклюзив

13:19 • 5858 перегляди
Ексклюзив
13:19 • 5858 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося
10:51 • 33150 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул
09:00 • 52295 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 62835 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
08:23 • 74235 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Джорджа Мелоні
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі
17 серпня, 11:21 • 53137 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі
17 серпня, 07:47 • 46665 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
16 серпня, 07:05 • 80987 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
16 серпня, 03:37 • 68417 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
15 серпня, 20:50 • 134809 перегляди
Гривня
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Дія (сервіс)
Будівництво

Болівія обирає президента: ліві зазнали поразки, у другом раунді - центрист і представник правих

Київ • УНН

 • 202 перегляди

У Болівії закрилися виборчі дільниці, країна готується до другого туру президентських виборів. Ліві зазнали важкої поразки, не пройшовши до фінального раунду.

Болівія обирає президента: ліві зазнали поразки, у другом раунді - центрист і представник правих

Болівія у другому турі вирішуватиме хто ж стане новим президентом країни. У фінальному раунді -  представники центристів і правих. Але без представника партії "Рух до соціалізму" (MAS) Едуардо дель Кастільо, який отримав менше 3,2 відсотка голосів.

Передає УНН із посиланням на El Nuevo Herald та DW.

Деталі

На президентських виборах у Болівії кращий результат показав центристський сенатор Родріго Пас, який набрав майже 32,2% голосів. Натомість правлячі соціалісти зазнали важкої поразки. За першими офіційними результатами, партія "Рух до соціалізму" (MAS) з її кандидатом Едуардо дель Кастільо набрала лише 3,2% голосів.

На другому місці – консервативний екс-президент Хорхе "Туто" Кірога з результатом 26,9%.

Тому нова ситуація протиставляє один проти одного сенатора Родріго Паса Перейру з Християнсько-демократичної партії (PDC) і колишнього президента Хорхе "Туто" Кірогу з альянсу Libre. Вони зійдуться у другому турі 19 жовтня.

Кандидат у президенти Колумбії помер через два місяці після того, як у нього стріляли в Боготі11.08.25, 19:35 • 5100 переглядiв

Болівія перебувала на політичному та економічному роздоріжжі. Разом з тим, тріумф Паза став несподіванкою. В опитуваннях представник PDC значно відставав від Кіроги, набравши лише 10% голосів.

Які головні причини поразки лівих си в Болівії. Як пише Deutsche Welle, серед ключових причин основна - нездатність подолати економічну кризу.

Болівійці втомлені економічною кризою. 

Країна, яка зіткнулася з дефіцитом долара та палива, а також з річною інфляцією майже 25%, що є найвищим показником за 17 років, пішла на вибори, сповнена рішучості покарати Рух до соціалізму (MAS)

- пише ЕlnuevoНerald.

Нагадаємо

В Еквадорі завершилося голосування на президентських виборах, які можуть суттєво змінити політичний курс країни.

ДТП у Болівії забрала життя 30 людей: автобус впав з 800-метрової висоти18.02.25, 08:17 • 18234 перегляди

Ігор Тележніков

Новини Світу
Deutsche Welle
Еквадор