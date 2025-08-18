Болівія обирає президента: ліві зазнали поразки, у другом раунді - центрист і представник правих

Болівія у другому турі вирішуватиме хто ж стане новим президентом країни. У фінальному раунді - представники центристів і правих. Але без представника партії "Рух до соціалізму" (MAS) Едуардо дель Кастільо, який отримав менше 3,2 відсотка голосів.

Передає УНН із посиланням на El Nuevo Herald та DW.

На президентських виборах у Болівії кращий результат показав центристський сенатор Родріго Пас, який набрав майже 32,2% голосів. Натомість правлячі соціалісти зазнали важкої поразки. За першими офіційними результатами, партія "Рух до соціалізму" (MAS) з її кандидатом Едуардо дель Кастільо набрала лише 3,2% голосів.

На другому місці – консервативний екс-президент Хорхе "Туто" Кірога з результатом 26,9%.

Тому нова ситуація протиставляє один проти одного сенатора Родріго Паса Перейру з Християнсько-демократичної партії (PDC) і колишнього президента Хорхе "Туто" Кірогу з альянсу Libre. Вони зійдуться у другому турі 19 жовтня.

Болівія перебувала на політичному та економічному роздоріжжі. Разом з тим, тріумф Паза став несподіванкою. В опитуваннях представник PDC значно відставав від Кіроги, набравши лише 10% голосів.

Які головні причини поразки лівих си в Болівії. Як пише Deutsche Welle, серед ключових причин основна - нездатність подолати економічну кризу.

Болівійці втомлені економічною кризою.

Країна, яка зіткнулася з дефіцитом долара та палива, а також з річною інфляцією майже 25%, що є найвищим показником за 17 років, пішла на вибори, сповнена рішучості покарати Рух до соціалізму (MAS)