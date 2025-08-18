$41.340.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Боливия выбирает президента: левые потерпели поражение, во втором раунде - центрист и представитель правых

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

В Боливии закрылись избирательные участки, страна готовится ко второму туру президентских выборов. Левые потерпели тяжелое поражение, не пройдя в финальный раунд.

Боливия выбирает президента: левые потерпели поражение, во втором раунде - центрист и представитель правых

Боливия во втором туре будет решать, кто станет новым президентом страны. В финальном раунде - представители центристов и правых. Но без представителя партии "Движение к социализму" (MAS) Эдуардо дель Кастильо, который получил менее 3,2 процента голосов.

Передает УНН со ссылкой на El Nuevo Herald и DW.

Детали

На президентских выборах в Боливии лучший результат показал центристский сенатор Родриго Пас, набравший почти 32,2% голосов. Зато правящие социалисты потерпели тяжелое поражение. По первым официальным результатам, партия "Движение к социализму" (MAS) с ее кандидатом Эдуардо дель Кастильо набрала лишь 3,2% голосов.

На втором месте – консервативный экс-президент Хорхе "Туто" Кирога с результатом 26,9%.

Поэтому новая ситуация противопоставляет друг другу сенатора Родриго Паса Перейру из Христианско-демократической партии (PDC) и бывшего президента Хорхе "Туто" Кирогу из альянса Libre. Они сойдутся во втором туре 19 октября.

Кандидат в президенты Колумбии умер через два месяца после того, как в него стреляли в Боготе11.08.25, 19:35 • 5102 просмотра

Боливия находилась на политическом и экономическом распутье. Вместе с тем, триумф Паса стал неожиданностью. В опросах представитель PDC значительно отставал от Кироги, набрав лишь 10% голосов.

Каковы главные причины поражения левых сил в Боливии. Как пишет Deutsche Welle, среди ключевых причин основная - неспособность преодолеть экономический кризис.

Боливийцы устали от экономического кризиса.

Страна, столкнувшаяся с дефицитом доллара и топлива, а также с годовой инфляцией почти 25%, что является самым высоким показателем за 17 лет, пошла на выборы, полная решимости наказать Движение к социализму (MAS)

- пишет El Nuevo Herald.

Напомним

В Эквадоре завершилось голосование на президентских выборах, которые могут существенно изменить политический курс страны.

Игорь Тележников

Новости Мира
Немецкая волна
Эквадор