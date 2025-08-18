Боливия выбирает президента: левые потерпели поражение, во втором раунде - центрист и представитель правых

Боливия во втором туре будет решать, кто станет новым президентом страны. В финальном раунде - представители центристов и правых. Но без представителя партии "Движение к социализму" (MAS) Эдуардо дель Кастильо, который получил менее 3,2 процента голосов.

Передает УНН со ссылкой на El Nuevo Herald и DW.

На президентских выборах в Боливии лучший результат показал центристский сенатор Родриго Пас, набравший почти 32,2% голосов. Зато правящие социалисты потерпели тяжелое поражение. По первым официальным результатам, партия "Движение к социализму" (MAS) с ее кандидатом Эдуардо дель Кастильо набрала лишь 3,2% голосов.

На втором месте – консервативный экс-президент Хорхе "Туто" Кирога с результатом 26,9%.

Поэтому новая ситуация противопоставляет друг другу сенатора Родриго Паса Перейру из Христианско-демократической партии (PDC) и бывшего президента Хорхе "Туто" Кирогу из альянса Libre. Они сойдутся во втором туре 19 октября.

Боливия находилась на политическом и экономическом распутье. Вместе с тем, триумф Паса стал неожиданностью. В опросах представитель PDC значительно отставал от Кироги, набрав лишь 10% голосов.

Каковы главные причины поражения левых сил в Боливии. Как пишет Deutsche Welle, среди ключевых причин основная - неспособность преодолеть экономический кризис.

Боливийцы устали от экономического кризиса.

Страна, столкнувшаяся с дефицитом доллара и топлива, а также с годовой инфляцией почти 25%, что является самым высоким показателем за 17 лет, пошла на выборы, полная решимости наказать Движение к социализму (MAS)