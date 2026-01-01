Болгарія переходить на євро: лев перестане бути платіжним засобом з 1 лютого

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 60816 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 75138 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 32299 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 32665 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 29822 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 25253 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 27193 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21412 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18779 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16952 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
79%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 16033 перегляди
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 4560 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік05:48 • 8432 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 5602 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 20226 перегляди
Публікації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 60850 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 40416 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 80294 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 78949 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 72085 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Джон Реткліфф (політик)
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Волинська область
Луцьк
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 15200 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 16821 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 40398 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 18671 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 25591 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Фільм
Шахед-136

Болгарія переходить на євро: лев перестане бути платіжним засобом з 1 лютого

Київ • УНН

 • 42 перегляди

З 1 лютого болгарський лев перестане бути платіжним засобом. З серпня 2025 року всі магазини показуватимуть ціни в обох валютах.

Болгарія переходить на євро: лев перестане бути платіжним засобом з 1 лютого

Болгарський лев, який є національною валютою з 1881 року, з 1 лютого втратить статус платіжного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

З 1 лютого лев перестане бути платіжним засобом. З серпня 2025 року всі магазини зобов’язані показувати ціни в обох валютах. Болгарський лев є національною валютою з 1881 року, однак з 1997-го він прив’язаний до європейських валют, а згодом - до євро.

Наразі, багато магазинів уже підготували монети та банкноти нової валюти. У січні дозволено розрахунки як у левах, так і в євро, однак решту видаватимуть тільки у євро.

Опитування громадської думки показують, що 6,5-мільйонне населення Болгарії більш-менш порівну розділене щодо нової валюти, а політичні потрясіння не сприяють легкому переходу. Коаліційний уряд прем'єр-міністра Росена Желязкова програв вотум довіри 11 грудня після масових протестів проти бюджету на 2026 рік. За останні чотири роки в Болгарії відбулося сім виборів, восьмі, ймовірно, відбудуться на початку наступного року

 - пише видання.

Нагадаємо

російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації приєднання Болгарії до єврозони, запланованого на 1 січня 2026 року. Болгарські спецслужби виявили мережу акаунтів, що поширювали неправдиві твердження та маніпуляції, формуючи страхи щодо зростання цін та втрати суверенітету.

Алла Кіосак

ЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет
Болгарія