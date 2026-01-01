Болгарія переходить на євро: лев перестане бути платіжним засобом з 1 лютого

Болгарський лев, який є національною валютою з 1881 року, з 1 лютого втратить статус платіжного засобу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

З 1 лютого лев перестане бути платіжним засобом. З серпня 2025 року всі магазини зобов’язані показувати ціни в обох валютах. Болгарський лев є національною валютою з 1881 року, однак з 1997-го він прив’язаний до європейських валют, а згодом - до євро.

Наразі, багато магазинів уже підготували монети та банкноти нової валюти. У січні дозволено розрахунки як у левах, так і в євро, однак решту видаватимуть тільки у євро.

Опитування громадської думки показують, що 6,5-мільйонне населення Болгарії більш-менш порівну розділене щодо нової валюти, а політичні потрясіння не сприяють легкому переходу. Коаліційний уряд прем'єр-міністра Росена Желязкова програв вотум довіри 11 грудня після масових протестів проти бюджету на 2026 рік. За останні чотири роки в Болгарії відбулося сім виборів, восьмі, ймовірно, відбудуться на початку наступного року - пише видання.

Нагадаємо

російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації приєднання Болгарії до єврозони, запланованого на 1 січня 2026 року. Болгарські спецслужби виявили мережу акаунтів, що поширювали неправдиві твердження та маніпуляції, формуючи страхи щодо зростання цін та втрати суверенітету.