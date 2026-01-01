$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 60660 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 74935 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 32237 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 32604 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 29776 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 25228 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 27173 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21410 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18777 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16951 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Болгария переходит на евро: лев перестанет быть платежным средством с 1 февраля

Киев • УНН

 • 16 просмотра

С 1 февраля болгарский лев перестанет быть платежным средством. С августа 2025 года все магазины будут показывать цены в обеих валютах.

Болгария переходит на евро: лев перестанет быть платежным средством с 1 февраля

Болгарский лев, являющийся национальной валютой с 1881 года, с 1 февраля потеряет статус платежного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

С 1 февраля лев перестанет быть платежным средством. С августа 2025 года все магазины обязаны показывать цены в обеих валютах. Болгарский лев является национальной валютой с 1881 года, однако с 1997 года он привязан к европейским валютам, а затем - к евро.

Сейчас многие магазины уже подготовили монеты и банкноты новой валюты. В январе разрешены расчеты как в левах, так и в евро, однако сдачу будут выдавать только в евро.

Опросы общественного мнения показывают, что 6,5-миллионное население Болгарии более или менее поровну разделено относительно новой валюты, а политические потрясения не способствуют легкому переходу. Коалиционное правительство премьер-министра Росена Желязкова проиграло вотум доверия 11 декабря после массовых протестов против бюджета на 2026 год. За последние четыре года в Болгарии состоялось семь выборов, восьмые, вероятно, состоятся в начале следующего года

 - пишет издание.

Напомним

российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации присоединения Болгарии к еврозоне, запланированного на 1 января 2026 года. Болгарские спецслужбы выявили сеть аккаунтов, распространявших ложные утверждения и манипуляции, формируя страхи относительно роста цен и потери суверенитета.

Алла Киосак

