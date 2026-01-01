Болгария переходит на евро: лев перестанет быть платежным средством с 1 февраля

Болгарский лев, являющийся национальной валютой с 1881 года, с 1 февраля потеряет статус платежного средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

С 1 февраля лев перестанет быть платежным средством. С августа 2025 года все магазины обязаны показывать цены в обеих валютах. Болгарский лев является национальной валютой с 1881 года, однако с 1997 года он привязан к европейским валютам, а затем - к евро.

Сейчас многие магазины уже подготовили монеты и банкноты новой валюты. В январе разрешены расчеты как в левах, так и в евро, однако сдачу будут выдавать только в евро.

Опросы общественного мнения показывают, что 6,5-миллионное население Болгарии более или менее поровну разделено относительно новой валюты, а политические потрясения не способствуют легкому переходу. Коалиционное правительство премьер-министра Росена Желязкова проиграло вотум доверия 11 декабря после массовых протестов против бюджета на 2026 год. За последние четыре года в Болгарии состоялось семь выборов, восьмые, вероятно, состоятся в начале следующего года - пишет издание.

Напомним

российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации присоединения Болгарии к еврозоне, запланированного на 1 января 2026 года. Болгарские спецслужбы выявили сеть аккаунтов, распространявших ложные утверждения и манипуляции, формируя страхи относительно роста цен и потери суверенитета.