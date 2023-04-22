Болгарія чекатиме рішення ЄС по агропродукції, погодила розблокування автівок на кордоні - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністри аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та сільського господарства Болгарії Явор Гечев під час зустрічі домовилися дочекатися рішення Єврокомісії щодо української агропродукції, наразі ж з болгарською стороною погодили розблокування та розвантаження автівок, повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
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"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні, та їх розвантаження", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт з України, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції. Болгарія 19 квітня оголосила, що запроваджує тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України, за винятком транзитних товарів.
Це послідувало після того, як фермери в Центральній та Східній Європі почали протестувати проти впливу імпорту дешевого українського зерна, яке призвело до зниження внутрішніх цін і позначилося на продажах місцевих виробників.
Згодом Польща зобов'язалася розблокувати транзит української продукції територією сусідньої країни. Дозвіл на транзит української сільськогосподарської продукції через Польщу знову отримали з 21 квітня. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію, переговори продовжуються.