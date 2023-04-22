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Болгария будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе - Минагрополитики

Болгария будет ждать решения ЕС по агропродукции, согласовала разблокировку автомобилей на границе - Минагрополитики

Киев • УНН

 • 1115609 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министры аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев во время встречи договорились дождаться решения Еврокомиссии по украинской агропродукции, пока же с болгарской стороной согласовали разблокировку и разгрузку автомобилей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокирование автомобилей на границе, и их разгрузку", - сообщили в министерстве.

Напомним

Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт из Украины, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции. Болгария 19 апреля объявила, что вводит временный запрет на импорт продуктов питания из Украины, за исключением транзитных товаров.

Это последовало после того, как фермеры в Центральной и Восточной Европе начали протестовать против влияния импорта дешевого украинского зерна, которое привело к снижению внутренних цен и сказалось на продажах местных производителей.

Впоследствии Польша обязалась разблокировать транзит украинской продукции по территории соседней страны. Разрешение на транзит украинской сельскохозяйственной продукции через Польшу снова получили с 21 апреля. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.

ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.

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