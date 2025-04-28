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"Боєзіткнення тривають дотепер": у Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті

Київ • УНН

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Протягом доби відбулося 133 бойові зіткнення. Ворог завдав 80 авіаційних ударів, здійснив 1103 удари дронами-камікадзе та 4296 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ.

"Боєзіткнення тривають дотепер": у Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті

З початку доби 28 квітня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 80 авіаційних ударів, застосувавши 112 керованих авіаційних бомб, 1103 удари дронами-камікадзе, здійснив 4296 артилерійських обстрілів.

Вісім штурмових дій противника відбулися у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки. Два боєзіткнення тривають дотепер

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі та в напрямку Липового, Зеленої Долини й Нового Миру. Тривають сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих спроб просунутися вперед у напрямку Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного. Наразі продовжуються чотири боєзіткнення.

Впродовж дня на Покровському напрямку агресор здійснив 52 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки. П’ятнадцять боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове.

За попередніми підрахунками, за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 124 окупантів, 63 з них — безповоротно. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл та три безпілотні літальні апарати

- доповіли у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 21 атаку противника у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка. Водночас ворог завдав авіаударів по населених пунктах Зелене Поле, Новопіль, Піддубне та Новодарівка.

На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.

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На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення, противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень із противником. Агресор завдав авіаудару в районі Ольгівки.

Чотирнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 228 артилерійських обстрілів, зокрема один — із застосуванням реактивної системи залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб.

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