"Боестолкновения продолжаются до сих пор": в Генштабе рассказали о текущей ситуации на фронте

С начала суток 28 апреля на фронте произошло 133 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 80 авиационных ударов, применив 112 управляемых авиационных бомб, 1103 удара дронами-камикадзе, совершил 4296 артиллерийских обстрелов.

Восемь штурмовых действий противника произошли в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызового, Киндрашовки, Петропавловки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодязи и в направлении Липового, Зеленой Долины и Нового Мира. Продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 52 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки. Пятнадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Покровск, Зверово.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 124 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и три беспилотных летательных аппарата - доложили в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Богатыря, Шевченко. В то же время враг нанес авиаудары по населенным пунктам Зеленое Поле, Новополь, Поддубное и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Гуляйполе.

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На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений с противником. Агрессор нанес авиаудар в районе Ольговки.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 228 артиллерийских обстрелов, в частности один - с применением реактивной системы залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб.

Напомним

В Украине вносятся изменения в действующие курсы подготовки в стрельбе из стрелкового оружия и боевых машин, подготовки снайперов. Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский. По его словам, в области базовой общей военной подготовки остается немало нерешенных вопросов.

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